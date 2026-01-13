19:17
Увеличение срока до 12 лет за пьяное ДТП. МВД — за, Генпрокуратура — против

Увеличение срока с 10 до 12 лет за ДТП, совершенное пьяным водителем, не соответствует законодательству. Об этом заявила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

При обсуждении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» она высказалась относительно одной из предлагаемых норм.

«Увеличение санкции по статье 312 противоречит принципам и технике Уголовного кодекса, поскольку это преступление относится к категории совершенных по неосторожности. Максимальное наказание по этой категории — 10 лет», — сказала замгенпрокурора.

Согласно действующей статье 312 УК КР, умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств наказывается:

  1. Штрафом от 20 до 50 тысяч сомов с лишением водительских прав, права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью до двух лет, если ДТП повлекло по неосторожности менее тяжкий вред здоровью.
  2. Штрафом от 100 до 200 тысяч сомов или лишением свободы до пяти лет, права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью до двух лет, если ДТП повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью.
  3. Лишением свободы от пяти до восьми лет, без права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью до трех лет, если ДТП повлекло по неосторожности особо тяжкий вред.
  4. Лишением свободы от восьми до десяти лет, без права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью до трех лет, если особо тяжкий вред причинен в результате пьяного вождения.

МВД предлагает дополнить эту статью новыми пунктами, в частности, предусмотреть наказание за ДТП, повлекшее менее тяжкий и тяжкий вред здоровью, если оно совершено пьяным водителем: лишать свободы от пяти до семи лет, без права управления транспортными средствами, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью от пяти до семи лет.

Если ДТП совершено трезвым водителем, но повлекло по неосторожности смерть человека, предлагается ввести наказание от пяти до восьми лет с лишением права управления машинами, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью от двух до пяти лет. В случае смерти двух или более лиц — лишать свободы от восьми до десяти лет, без права управления авто, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью от пяти до восьми лет.

Если же смертельные ДТП совершены пьяными водителями, предлагается их наказывать от 10 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами, занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью от 10 до 12 лет.

Отвечая на комментарий Умуткан Конкубаевой о незаконности повышения срока до 12 лет, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов отметил, что совершение ДТП пьяным водителем, по его мнению, не может считаться неосторожностью и наказание за пьяное вождение необходимо увеличивать.
