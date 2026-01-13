Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане

Кабинет министров внес изменения в постановление, которым утвержден порядок пребывания иностранных граждан на территории страны. Решение принято для упорядочения миграционных правил.

Фото из интернета

Согласно обновленной редакции документа, четко разграничены сроки пребывания иностранцев в зависимости от гражданства и оснований въезда. Иностранные граждане, прибывшие в Кыргызстан по визе или на основании вида на жительство, вправе находиться в стране в течение срока действия этих документов.

Граждане государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Россия) могут находиться в Кыргызстане без оформления дополнительных документов до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда.

Для граждан ряда государств, указанных в приложении к положению, установлен безвизовый режим сроком до 30 дней в течение каждого 60-дневного периода, если иное не предусмотрено международными договорами. Для граждан Узбекистана срок безвизового пребывания составляет до 60 дней в течение 120-дневного периода.

Отдельные условия предусмотрены для граждан Сербии, Турции, Украины и Монголии — им разрешено находиться в Кыргызстане без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Граждане Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна могут пребывать в стране без визы до 180 дней в течение каждого 360-дневного периода, если иное не установлено международными соглашениями.

Также постановлением введен односторонний безвизовый режим сроком до 60 дней для владельцев паспортов Организации Объединенных Наций (United Nations Laissez-Passer). Одновременно из перечня стран, приведенного в приложении к положению, исключен один пункт.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.