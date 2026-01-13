13:01
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Власть

Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане

Кабинет министров внес изменения в постановление, которым утвержден порядок пребывания иностранных граждан на территории страны. Решение принято для упорядочения миграционных правил.

из интернета
Фото из интернета

Согласно обновленной редакции документа, четко разграничены сроки пребывания иностранцев в зависимости от гражданства и оснований въезда. Иностранные граждане, прибывшие в Кыргызстан по визе или на основании вида на жительство, вправе находиться в стране в течение срока действия этих документов.

Граждане государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Россия) могут находиться в Кыргызстане без оформления дополнительных документов до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда.

Для граждан ряда государств, указанных в приложении к положению, установлен безвизовый режим сроком до 30 дней в течение каждого 60-дневного периода, если иное не предусмотрено международными договорами. Для граждан Узбекистана срок безвизового пребывания составляет до 60 дней в течение 120-дневного периода.

Отдельные условия предусмотрены для граждан Сербии, Турции, Украины и Монголии — им разрешено находиться в Кыргызстане без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. 

Граждане Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна могут пребывать в стране без визы до 180 дней в течение каждого 360-дневного периода, если иное не установлено международными соглашениями.

Также постановлением введен односторонний безвизовый режим сроком до 60 дней для владельцев паспортов Организации Объединенных Наций (United Nations Laissez-Passer). Одновременно из перечня стран, приведенного в приложении к положению, исключен один пункт.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357624/
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Эдиль Байсалов: Мы должны пересмотреть безвизовый режим для граждан США
Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
Министерство труда КР разъяснило политику привлечения иностранной рабочей силы
В КР запущена электронная платформа для получения статуса «Цифровой кочевник»
Соискателям рабочих виз в США будут отказывать, если они причастны к цензуре
Некоторые иностранцы смогут временно жить в России без знания русского языка
Египет увеличил стоимость въездной визы до $45
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
Россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в&nbsp;2024 году Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в 2024 году
Декларация-2024. Торага ЖК&nbsp;владеет движимым имуществом на&nbsp;6&nbsp;миллионов сомов Декларация-2024. Торага ЖК владеет движимым имуществом на 6 миллионов сомов
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
12:53
В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудиту в открытых компаниях В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудит...
12:42
Для швейной и текстильной отрасли предоставят новые льготы
12:36
Сократить количество государственных наград с 46 до 20 предложили в Кыргызстане
12:16
Штраф за неявку и лотерея: в КР предлагают сделать голосование обязательным
12:12
Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз