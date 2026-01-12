10:21
Кинопавильон и студия Dolby Atmos могут появиться в Кыргызстане — Минкультуры

Почти 70 процентов прокатных удостоверений сейчас берут местные кинопроизводители. Об этом журналистам сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев

По его словам, кыргызское кино, которое сейчас снимается, востребовано, имеет спрос, люди охотно ходят на показы.

Чиновник также рассказал о намерениях построить в КР кинопавильон, власти страны одобрили инициативу.

Минкультуры планирует создать и звукозаписывающую студию Dolby Atmos.

«Ни для кого не секрет, наши киношники ездят в Москву для того, чтобы озвучивать фильмы. Это очень дорого. Во-первых, командировочные, билеты туда-обратно, проживание. И аренда звуковой студии очень дорогая. Почему мы не можем здесь построить? Государство сейчас может позволить такое себе», — сказал Мирбек Мамбеталиев.

Он отметил, что сейчас ведомство работает над техническими характеристиками и параметрами для установки звукозаписывающей студии. И надеется, что до конца 2026 года эту студию уже «поставят».

«Мы хотим построить кинопавильон. Когда есть государственный заказ, наш «Кыргызфильм» снимает там, а когда нет, если павильон пустует, пожалуйста, пусть приходят частники, снимают, и, соответственно, «Кыргызфильм» будет зарабатывать на этом деньги», — поделился планами министр.

Dolby Atmos — технология объемного звучания, разработанная компанией Dolby Laboratories. Впервые представлена в 2012-м в кинотеатрах. Суть технологии: расширяет возможности существующих систем объемного звука, добавляя каналы высоты, что позволяет интерпретировать звуки как трехмерные объекты.
