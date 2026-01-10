20:42
Власть

Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы

По ее словам, Нарын — это особый регион, где зима всегда была суровой, а в этом году особенно.

Жителям Нарынской области увеличили лимит потребления электроэнергии

«Морозы 28...30 градусов — не абстрактные цифры, а реальность, в которой проходит повседневная жизнь. Я сама выросла в Нарыне. Помню, что такое холодное зимнее утро, когда тепло в доме — это не про комфорт, а про безопасность. Когда электричество — это свет, отопление, возможность пережить ночь. И поэтому я особенно остро понимаю, насколько критичны такие решения именно для региона. В этой связи хочу отметить оперативные решения властей, принятые в самый сложный период зимы. Сегодняшний стиль работы власти принципиально отличается от прежнего: решения принимаются быстро, по ситуации и с учетом реальных условий жизни людей. Это практическое управление в условиях кризисных вызовов, когда промедление напрямую повышает социальные риски», — написала Кундус Кырбашева.

Она добавила, что сохранение жестких ограничений потребления электроэнергии в таких условиях создавало бы прямую угрозу для населения.

Нарынская ПЭС увеличивает мощность электросетей на 5 киловатт

«Поэтому в ноябре 2025 года принято решение увеличить лимит потребления в пиковые часы с 3 до 4 киловатт-часов, а 9 января 2026-го — с 4 до 5 киловатт-часов, фактически смягчив ограничения в самый тяжелый период зимы. Население оплачивает электроэнергию по соцтарифу 1 сом 37 тыйынов за киловатт-час, тогда как зимой республика вынуждена импортировать электроэнергию по себестоимости свыше 3 сомов за киловатт-час. Разницу порядка 1,6 сома на каждый киловатт-час компенсирует государство», — отметила глава комитета по энергетике ТПП.

Она подсчитала, что в пиковые часы в Нарынской области дополнительно используется 11,2 миллиона киловатт-часов в месяц. Такая нагрузка на бюджет составляет около 39,2 миллиона сомов ежемесячно, а зимой порядка 117,6 миллиона только по одному региону.

«Тем не менее решение принято без промедления, потому что в этот момент приоритетом стали человеческое благополучие и безопасность, а не формальное следование ограничениям. Важно понимать: это вынужденная мера, а не идеальная модель. Такие решения не могут быть долгосрочной нормой. Но в условиях экстремальных температур и ограниченных ресурсов государство сознательно берет часть издержек на себя, не перекладывая их на людей», — резюмировала Кундус Кырбашева.
