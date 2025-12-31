20:03
Власть

Шумкарбек Адилбек уулу возглавил Национальный институт стратегических инициатив

Фото из интернета. Шумкарбек Адилбек уулу

Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он родился 19 февраля 1986 года в Бишкеке. Окончил Бишкекскую финансово-экономическую академию.

В 2006 году работал консультантом в финансовой компании «Сенти».

  • 2006-2007 годы — специалист, руководитель службы в отделе внутреннего аудита ОАО «Фонд развития предпринимательства»;
  • 2008 год — помощник депутата Жогорку Кенеша;
  • 2008-2009 годы — финансист в ОсОО «Креатив Маркетинг»;
  • 2009-2010 годы — младший экономист в АКБ «Толубай»;
  • 2010-2011 годы — директор кеминского филиала в ОАО «Фонд развития предпринимательства»;
  • 2011-2012 годы исполнительный директор в ОсОО IPF;
  • 2012-2015 годы — председатель правления в PS Group;
  • 2015-2018 годы — замдиректора в Агентстве по продвижению и защите инвестиций КР;
  • 2018-2020 годы — директор в Агентстве по продвижению и защите инвестиций КР.
  • с февраля 2021 года был гендиректором ОсОО «АМТ Инвест».
