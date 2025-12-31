Шумкарбек Адилбек уулу возглавил Национальный институт стратегических инициатив

Фото из интернета. Шумкарбек Адилбек уулу

Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он родился 19 февраля 1986 года в Бишкеке. Окончил Бишкекскую финансово-экономическую академию.

В 2006 году работал консультантом в финансовой компании «Сенти».