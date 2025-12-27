Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Каныбек Досмамбетов назначен министром здравоохранения Кыргызстана.

В начале декабря он стал исполняющим обязанности министра здравоохранения вместо Эркина Чечейбаева.

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидата без обсуждения. За Каныбека Досмамбетова проголосовал 71 депутат, против — ноль.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров уже подписал указ.

Каныбек Досмамбетов родился 20 января 1979 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, имеет юридическое образование.

Трудовую деятельность начал в правоохранительных органах. В разные годы занимал должности в структурах национальной безопасности, в том числе работал заместителем директора Антикоррупционной службы ГКНБ.

Позднее продолжил службу в подразделениях спецслужбы. В 2021 году был выведен в распоряжение ГКНБ в рамках ротации кадров.

Гульзат Исаматова назначена и. о. министра науки, высшего образования и инноваций.

Парламентарии задали ряд вопросов и. о. министра, после чего поддержали ее кандидатуру. За нее проголосовали 77 человек, против — 1.

Гульзат Исаматова родилась 21 апреля 1983 года.

Ранее занимала должность проректора по международным связям и инвестициям БГУ имени Кусеина Карасаева.

Напомним, Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки. Он уволен из-за нарушения этики. Нетрезвого чиновника остановили инспекторы УОБДД в селе Кой-Таш.

Темиркул Балтабаев назначен директором департамента государственных зданий при управлении делами президента Кыргызстана.

Темиркул Балтабаев родился 10 марта 1990 года.

Ранее он возглавлял правление ОАО «Государственная ипотечная компания», затем занимал должность руководителя государственного предприятия «Кыргызстройсервис».

В Бишкекском горкенеше новые депутаты.

Два депутата Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев и Жаныбек Абиров сложили свои полномочия. Они вошли в новый состав Жогорку Кенеша.

Куванычбека Конгантиева сменит Бекзат Мамырканов, а место Жаныбека Абирова займет Айбек Дунканаев.

Шукур ажы Исмаилов назначен заместителем муфтия Кыргызстана.

Шукур ажы Исмаилов имеет высшее светское и религиозное образование, владеет юриспруденцией, исламским правом и арабской филологией. Он является доктором философии (PhD) по юридическим наукам и кандидатом исторических наук.

Имеет большой опыт работы в религиозных и образовательных структурах: был заместителем директора Исламского института Хазрети Осмона, руководил кафедрами и факультетами в исламских и светских вузах, возглавлял научно-исследовательский институт и отдел религиозного образования ДУМК.

