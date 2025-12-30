Коллективу Минздрава КР представили нового замминистра по цифровому развитию

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов представил коллективу Минздрава заместителя министра по цифровому развитию. Об этом сообщает пресс-служба МЗ КР.

По его данным, им стал Темирбек Эркинов.

Фото Минздрава

«Эдиль Байсалов отметил профессиональный опыт Темирбека Эркинова в сфере государственного управления и реализации проектов, подчеркнув значимость задач цифровой трансформации для развития системы здравоохранения. Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов выразил уверенность в том, что опыт нового заместителя будет способствовать эффективному внедрению цифровых решений, и пожелал ему успехов в работе», — говорится в сообщении.