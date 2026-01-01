11:23
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Состояние Дональда Трампа выросло после возвращения в Белый дом — СМИ

Фото из интернета. Президент США Дональд Трамп

Состояние президента США Дональда Трампа заметно увеличилось с момента его возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на оценки Forbes и аналитиков финансового рынка.

По данным изданий, рост капитала связан в том числе с активами в сфере криптовалют. Речь идет о проектах и токенах, аффилированных с семьей американского лидера, а также о росте их рыночной стоимости на фоне либерализации риторики властей страны в отношении цифровых активов.

Forbes оценивает текущее состояние Дональда Трампа в более чем $7 миллиардов против примерно $4-4,5 миллиарда до его вступления в должность. Таким образом, капитал президента увеличился более чем в полтора раза, а по некоторым сведениям, примерно в три раза. При этом значительная часть прироста носит «бумажный» характер и зависит от колебаний крипторынка.

Эксперты отмечают, что оценки состояния могут меняться из-за высокой волатильности цифровых активов, а также отсутствия данных о фактической фиксации прибыли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356849/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским
Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса США рекордно упал
В США анонсировали создание нового класса военных кораблей с названием «Трамп»
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом $901 миллиард
В «Аллее славы президентов» появились новые таблички. Их лично подписал Трамп
Дональд Трамп получил премию «Золотой глобус» от ФИФА
Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
В США приостановят всю миграцию из стран «третьего мира»
Трамп встретился с новым мэром Нью-Йорка. Они помирились
До $5 миллиардов планирует отсудить у «Би-би-си» Дональд Трамп
Популярные новости
Президент утвердил изменения в&nbsp;военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
Камчыбек Ташиев потребовал от&nbsp;китайской компании выучить кыргызский язык Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Президент отменил все указы о&nbsp;пилотной административно-территориальной реформе Президент отменил все указы о пилотной административно-территориальной реформе
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
1 января, четверг
11:03
Состояние Дональда Трампа выросло после возвращения в Белый дом — СМИ Состояние Дональда Трампа выросло после возвращения в Б...
10:44
В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
10:29
Национальный институт стратегических инициатив возглавил Шумкарбек Адилбек уулу
10:00
Какие фильмы посмотреть с детьми в кинотеатрах Бишкека
09:33
Кыргызстанец Ражабали Шайдуллаев одержал победу в титульном бою ММА Rizin FF
31 декабря, среда
23:55
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
23:45
В Бишкеке открыли новый сквер «Санжыра»