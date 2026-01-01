Состояние президента США Дональда Трампа заметно увеличилось с момента его возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на оценки Forbes и аналитиков финансового рынка.

По данным изданий, рост капитала связан в том числе с активами в сфере криптовалют. Речь идет о проектах и токенах, аффилированных с семьей американского лидера, а также о росте их рыночной стоимости на фоне либерализации риторики властей страны в отношении цифровых активов.

Forbes оценивает текущее состояние Дональда Трампа в более чем $7 миллиардов против примерно $4-4,5 миллиарда до его вступления в должность. Таким образом, капитал президента увеличился более чем в полтора раза, а по некоторым сведениям, примерно в три раза. При этом значительная часть прироста носит «бумажный» характер и зависит от колебаний крипторынка.

Эксперты отмечают, что оценки состояния могут меняться из-за высокой волатильности цифровых активов, а также отсутствия данных о фактической фиксации прибыли.