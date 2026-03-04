17:49
Экономика

Половиной всех доходов населения владеют 20 процентов состоятельных граждан КР

По итогам 2025 года в Кыргызстане сохраняется высокий уровень имущественного расслоения. Согласно бюллетеню Нацстаткома, почти половина всех денежных доходов населения (47 процентов) сосредоточена в руках лишь 20 процентов наиболее обеспеченных граждан.

В экономике этот показатель называется квинтильным коэффициентом. Он наглядно демонстрирует уровень социального неравенства. Ситуация, когда пятая часть населения владеет почти половиной всех денег, свидетельствует о высокой концентрации капитала.

Экономист Искендер Шаршеев в комментарии 24.kg отметил, что этот вывод не учитывает внутренние механизмы распределения денег, характерные для нашего региона. По его словам, в республике значительную роль играют родственные связи.

У нас эффективно работает механизм тоев и родственных отношений. Родственники, которые зарабатывают больше, помогают остальным членам семьи. То же самое происходит с переводами мигрантов. Эти неформальные связи фактически заменяют собой государственные социальные механизмы распределения благ.

Искендер Шаршеев

Он подчеркивает, что концентрация капитала — это общемировой процесс, так как активы всегда стремятся в руки тех, кто умеет ими управлять. При этом скептически относится к попыткам уравнять доходы через налоги.

«В западных странах существует пропорциональный налог, но богатые успешно избегают его через кредитные механизмы. Пока вы выплачиваете кредиты и проценты, вы фактически не облагаетесь налогом. Если мы введем подобную систему у нас, результат будет таким же — схемы уклонения заработают и здесь. Поэтому вводить «налог на роскошь» не имеет смысла», — объясняет эксперт.

Он добавил, что нужно увеличивать темпы развития всей экономики, а социальная справедливость в нашем обществе будет восстанавливаться своими, традиционными методами.

По данным Нацстаткома, номинальные доходы населения в январе — сентябре прошлого года составили 736 миллиардов сомов. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 7,4 процента.

Основным источником выживания для граждан остается работа — доходы от трудовой деятельности занимают почти 80 процентов в общей структуре. Еще 12,6 процента приходится на социальные выплаты (пенсии и пособия), а 5,1 процента люди выручают от продажи продукции со своих огородов и подсобных хозяйств.
