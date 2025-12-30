Кабмин утвердил правила оценки автомобилей, ввозимых из третьих стран

Кабинет министров утвердил порядок оценки соответствия отдельных транспортных средств, ввозимых из третьих стран.

Документ принят в целях реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2025 года № 45 и регулирует требования к машинам, импортируемым юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.

Согласно постановлению, оценке соответствия подлежат транспортные средства, с даты выпуска которых прошло не более трех лет.

Проводить такие процедуры смогут только аккредитованные органы и лаборатории, включенные в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза. В их полномочия также входит выдача заключений для редких авто и свидетельств о безопасности конструкции.

Отмечается, что автомобили и шасси, прошедшие оценку соответствия в рамках данного постановления, могут эксплуатироваться, продаваться и регистрироваться исключительно на территории Кыргызской Республики.

Государственному центру по регистрации транспортных средств и водительского состава поручено при регистрации таких машин делать специальную отметку: «Эксплуатация транспортного средства разрешена только на территории КР».

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней.