Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в курортном городе Палм-Бич во Флориде. Об этом пишет DW со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В интервью изданию Axios Владимир Зеленский указал, что на встрече с Дональдом Трампом надеется «согласовать рамочные условия для окончания войны».

Кроме того, он заявил, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. По словам главы Украины, перед встречей с Дональдом Трампом он согласовал свои позиции с европейцами, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

В свою очередь американский лидер в беседе с Politico 26 декабря заявил, что у Владимира Зеленского «нет ничего», пока это не одобрит президент США.

По данным Politico, в числе прочего на переговорах Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 декабря будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, создание демилитаризованной зоны на востоке страны, управление Запорожской АЭС и контроль над территорией Донбасса.