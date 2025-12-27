16:01
Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса США рекордно упал

Лишь 31 процент американцев, имеющих ежегодный доход до $50 тысяч, одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента. Неодобрение выражают 65 процентов, следует из опроса социологического института YouGov, пишет DW.

В то же время среди граждан Соединенных Штатов с более высоким уровнем дохода одобрение политики Дональда Трампа выше: из тех, кто зарабатывает более $100 тысяч в год, позитивно его деятельность оценивают 40 процентов опрошенных, 51 процент придерживается противоположного мнения.

Основной причиной падения рейтинга американского лидера журнал Newsweek называет проблемы с доступностью жилья в США. Издание отмечает, что это может напрямую повлиять на успех Республиканской партии на предстоящих в 2026 году выборах, а также сказаться на «второй половине» президентского срока Дональда Трампа.

Апрельский рейтинг одобрения главы Белого дома по итогам первых 100 дней его нового пребывания на посту оказался наименьшим за последние 80 лет — 55 процентов. Совместный опрос компании Ipsos, ABC News и The Washington Post показал, что 67 процентов респондентов недовольны действиями Дональда Трампа во время падения фондового рынка, 64 процента не поддержали введение пошлин на иностранный импорт, а 61 процент выразил недовольство внешней политикой Соединенных Штатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356344/
