Президент объяснил, из чего складываются цены на ипотечное жилье от ГИК

Президент Садыр Жапаров после выступления всех делегатов IV Народного курултая ответил на некоторые вопросы и предложения.

Так, он прокомментировал высказывание о том, что Государственная ипотечная компания продает гражданам дома дорого, несмотря на то что получает участки бесплатно.

«Это недорого. Еще в 2021-2022 годы я собирал все частные строительные компании, предлагал им строить дома по $600-700 за квадратный метр, все отказались, сказали, что будут строить по $1 тысяче. Тогда мы создали государственную компанию «Кыргызстройсервис». Сегодня она строит по $700 под ключ и отдает ГИК. В регионах $750, потому что туда нужно возить стройматериалы», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что далее ГИК продает дома по $950 за квадратный метр на 25 лет без первоначального взноса.

«Почему добавляют? Эти деньги уходят не в чей-то карман, а в госкомпанию, потому что за 25 лет происходит инфляция, эти деньги должны хотя бы покрывать инфляцию. Мы довели уставной капитал ГИК до $1 миллиарда, в 2021 году было 10 миллионов сомов», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, в следующем году планируется повысить уставной капитал Государственной ипотечной компании до $2 миллиардов. Он добавил, что компания начнет строить дома во всех районах, малых городах и селах страны.