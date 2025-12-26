14:21
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Президент объяснил, из чего складываются цены на ипотечное жилье от ГИК

Президент Садыр Жапаров после выступления всех делегатов IV Народного курултая ответил на некоторые вопросы и предложения.

Так, он прокомментировал высказывание о том, что Государственная ипотечная компания продает гражданам дома дорого, несмотря на то что получает участки бесплатно.

Читайте по теме
ГИК строит человейники. Каныбек Туманбаев ответил на критику

«Это недорого. Еще в 2021-2022 годы я собирал все частные строительные компании, предлагал им строить дома по $600-700 за квадратный метр, все отказались, сказали, что будут строить по $1 тысяче. Тогда мы создали государственную компанию «Кыргызстройсервис». Сегодня она строит по $700 под ключ и отдает ГИК. В регионах $750, потому что туда нужно возить стройматериалы», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что далее ГИК продает дома по $950 за квадратный метр на 25 лет без первоначального взноса.

«Почему добавляют? Эти деньги уходят не в чей-то карман, а в госкомпанию, потому что за 25 лет происходит инфляция, эти деньги должны хотя бы покрывать инфляцию. Мы довели уставной капитал ГИК до $1 миллиарда, в 2021 году было 10 миллионов сомов», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, в следующем году планируется повысить уставной капитал Государственной ипотечной компании до $2 миллиардов. Он добавил, что компания начнет строить дома во всех районах, малых городах и селах страны. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/356229/
просмотров: 685
Версия для печати
Материалы по теме
Экономика Кыргызстана — 2025: рекорды роста и ценовые шоки
ГИК строит человейники. Каныбек Туманбаев ответил на критику
Депутат призвала снизить цены на квартиры ГИК
В городе Ош сотрудникам «Тазалыка» строят ипотечное жилье
Садыр Жапаров: Депутатам могут выделить квартиры по линии ГИК
Государственная ипотечная компания в КР участвует в программе реновации
Госипотека: случаев потери жилья при задержке выплат в КР еще не было
С каждым годом условия госипотеки в Кыргызстане упрощают — ГИК
В Бишкеке 40-этажные дома от ГИК будут сейсмостойкими, заверяют чиновники
ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Кабмин продлил новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане до&nbsp;12&nbsp;января 2026 года Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
14:19
Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанциями «Кемин» и «Балыкчи» Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанц...
14:19
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
14:09
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
14:06
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
14:02
Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»