Президент поддержал снижение числа агитаторов и пересмотр избирательного залога

Президент Садыр Жапаров поддержал предложение пересмотреть нормы, регулирующие избирательную кампанию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, в том числе лимит на число агитаторов и размер избирательного залога.

Комментируя просьбу делегата, глава государства заявил, что считает ее обоснованной. По его словам, действующие правила предложили сами парламентарии. В частности, избирательный залог ранее увеличили со 100 тысяч до 300 тысяч сомов, аргументируя это инфляцией и ростом расходов на выборы.

Садыр Жапаров отметил, что не возражал против этих изменений и подписал соответствующий закон.

Аналогичная логика, по его словам, применялась и при увеличении допустимого числа агитаторов с 500 до 1 тысячи — из-за укрупнения округов, куда теперь входят десятки и даже более ста сел. Однако признал, что столь высокий лимит не всегда оправдан.

«Даже если сократить число агитаторов до 100, кандидаты все равно будут привлекать людей неофициально. Доказать это практически невозможно», — заметил президент.

При этом он добавил, что власти готовы вернуться к обсуждению и предложить депутатам снизить лимит, например, до 500 или 300 агитаторов.

Садыр Жапаров также допустил пересмотр вопроса избирательного залога. Он напомнил, что ранее залог возвращался кандидатам, не набравшим 5 процентов голосов, однако затем решено направлять эти средства на покрытие расходов на выборах.

«Этот вопрос мы тоже можем снова рассмотреть», — сказал глава государства.

В то же время Садыр Жапаров подчеркнул, что полный отказ от залога недопустим. По его словам, без этого ограничения число желающих баллотироваться может стать чрезмерным, что осложнит сам избирательный процесс.