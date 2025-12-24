13:45
Власть

В 2025 году в КР введено 119 предприятий с инвестициями $715,6 миллиона

В 2024 году введено 102 предприятия с инвестициями $796,8 миллиона и создано 8 тысяч 315 рабочих мест. В 2025 году введено 119 предприятий с инвестициями $715,6 миллиона и 8 тысячами 451 рабочим местом, сообщил на заседании Жогорку Кенеша председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По его словам, в 2025 году объем промышленного производства составил 685,9 миллиарда сомов, рост — 10,2 процента. Ежегодно открывается более 100 промышленных предприятий.

Он также коснулся прибыли крупных горнорудных предприятий, в частности, чистая прибыль «Кумтора» в 2024 году составила $397,4 миллиона, а за 10 месяцев 2025 года — $421,8 миллиона.

«Кыргызалтын» за 9 месяцев этого года получил прибыль свыше 17,5 миллиарда сомов, завершил модернизацию аффинажного завода, чистота продукции составила 99,99 процента, что соответствует мировым стандартам», — сказал глава кабмина.
 
По его словам, за 11 месяцев 2025 года сельскохозяйственное производство достигло 437,4 миллиарда сомов, реальный рост составил 102 процента. Из  девяти социально значимых продуктов население полностью обеспечено по шести позициям: молоко, картофель, овощи, мясо, яйца и сахар.
 
На ирригацию за 11 месяцев 2025-го выделен 1,7 миллиарда сомов. На 2026 год запланировано обеспечение чистой водой 45 сел и трех городов.
