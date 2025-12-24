В 2025 году в КР введено 119 предприятий с инвестициями $715,6 миллиона

В 2024 году введено 102 предприятия с инвестициями $796,8 миллиона и создано 8 тысяч 315 рабочих мест. В 2025 году введено 119 предприятий с инвестициями $715,6 миллиона и 8 тысячами 451 рабочим местом, сообщил на заседании Жогорку Кенеша председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По его словам, в 2025 году объем промышленного производства составил 685,9 миллиарда сомов, рост — 10,2 процента. Ежегодно открывается более 100 промышленных предприятий.

Он также коснулся прибыли крупных горнорудных предприятий, в частности, чистая прибыль «Кумтора» в 2024 году составила $397,4 миллиона, а за 10 месяцев 2025 года — $421,8 миллиона.«Кыргызалтын» за 9 месяцев этого года получил прибыль свыше 17,5 миллиарда сомов, завершил модернизацию аффинажного завода, чистота продукции составила 99,99 процента, что соответствует мировым стандартам», — сказал глава кабмина.