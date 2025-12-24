В КР за два года за счет бюджета проведено 45 операций по пересадке почек

В Кыргызстане за два года за счет государственного бюджета проведено 45 операций по пересадке почек. Об этом на пленарном заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По его словам, это свидетельствует о том, что вопросы здравоохранения остаются одним из ключевых приоритетов социальной политики.

«В 2024 году на сферу здравоохранения из государственного бюджета было направлено 36,3 миллиарда сомов. Построены пять медицинских объектов, расширена доступность медицинских услуг в регионах, учреждения обеспечены автомобилями скорой помощи.

В настоящее время продолжается строительство 39 медицинских зданий, завершены 27 объектов, начато возведение новых перинатальных центров. Закуплено современное медицинское оборудование, в том числе УЗИ-аппараты для регионов.

В перспективе планируется строительство «Медицинского городка» и создание современного медицинского хаба. Реализуемые меры направлены на укрепление социальной стабильности, создание рабочих мест и повышение уровня жизни населения», — подчеркнул глава кабмина.