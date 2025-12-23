18:38
Власть

Депутат Жогорку Кенеша просит освободить врачей и учителей от подоходного налога

Депутат Жогорку Кенеша Уланбек Жаанбаев предложил освободить от уплаты подоходного налога учителей, медицинских работников и воспитателей в детских садах. Об этом он заявил на совместном заседании комитетов по бюджету, труду и соцвопросам.

По его словам, заработная плата указанных работников маленькая.

«Они говорят, что большая часть зарплаты уходит в Соцфонд и на уплату подоходного налога. По закону они не могут заниматься бизнесом», — сказал нардеп.

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов ответил, что в Конституции указано — каждый гражданин должен платить налоги.

«Есть понятие налоговой культуры. Лучше пусть государство им поднимет зарплату, а говорить, что нужно налоги совсем убрать, неправильно. Средства, идущие на уплату налогов, можно компенсировать увеличением зарплаты», — заметил он.

Отметим, депутаты рассматривали законопроект «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики».
