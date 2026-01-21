12:22
Общество

В 2026 году Бишкек закупит более 600 коротких автобусов

В Бишкеке продолжается планомерная работа по обновлению и расширению парка общественного транспорта. Об этом в подкасте агентства «Кабар» сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, согласно расчетам 2021 года, для качественного обслуживания пассажиров столице нужно было около 2,5 тысячи автобусов. На сегодня на линиях курсирует более 1,4 тысячи единиц транспорта.

Градоначальник отметил, что основной дефицит транспорта ощущается в утреннее и вечернее время, в часы пиковых нагрузок.

«Мы не можем бесконечно наращивать количество автобусов, так как их избыток приведет к дорожным заторам. Ситуация, когда на одной остановке одновременно скапливаются 10-20 автобусов, недопустима. Поэтому мы работаем над графиками, чтобы увеличивать количество транспорта именно в часы пик, соблюдая при этом временные интервалы», — пояснил он.

Айбек Джунушалиев добавил, что в 2026 году планируется приобрести более 600 новых коротких автобусов.
