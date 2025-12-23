13:50
В Бишкеке выявлены факты завышения цен на ритуальные услуги в два-три раза

В Бишкеке выявили факты завышения цен на ритуальные услуги в два-три раза. Об этом сегодня на очередной сессии городского кенеша сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, сейчас проводят расследование, его итоги опубликуют.

Для решения проблемы в приложение «Мой город» внесут изменения для цифровизации услуг, чтобы горожане знали о реальных ценах и не платили выше установленной официальной калькуляции.

Айбек Джунушалиев отметил, что есть несколько этапов организации захоронения, на каждом из которых добавляют различные платежи. В итоге конечная стоимость услуг захоронения увеличивается.

На сессии также озвучены тарифы на оказание услуг по захоронению:

  • для мусульман — 15 тысяч 944 сома;
  • для христиан — 13 тысяч 582 сома.

Чиновники подчеркнули, что муниципальная земля под захоронение предоставляется бесплатно.
