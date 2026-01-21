За повышение стоимости парковки в центральной части Бишкека выступил мэр

Проблема дорожных заторов остается самой острой в Бишкеке. О методах борьбы с пробками в подкасте агентства «Кабар» рассказал мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Он отметил, что, по последним данным, в городе зарегистрировано более 460 тысяч автомобилей. Инфраструктура не справляется с таким количеством, поэтому работа по решению проблемы началась еще в 2024 году. Однако необходим комплексный подход, считает градоначальник.

Фото КНИА «Кабар». Мэр Айбек Джунушалиев

Он заметил, что расширение дорог — это не просто попытка вместить больше машин, а приведение улиц в соответствие с генпланом.

«Многие дороги застроены домами, которые вышли за красные линии. Мы возвращаем улицы к их нормативному состоянию», — пояснил Айбек Джунушалиев.

Он заявил, что после завершения ремонта дорог и строительства развязок столице неизбежно придется внедрять элементы ограничений. И напомнил о бурной критике идеи ограничения движения по четным и нечетным дням, отметив, что обществу нужно время для принятия таких перемен.

«В будущем нужно повысить стоимость парковки в центральной части Бишкека. У горожанина не должно быть дилеммы: поехать на машине или на автобусе. Решение должно быть очевидным: до окраины — на авто, а по центру — на общественном транспорте. Мы должны привести горожан к тому, чтобы выбор в пользу общественного транспорта был автоматическим», — подчеркнул мэр.