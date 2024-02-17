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Общество

Только 5 процентов детей в домах-интернатах Кыргызстана не имеют родителей

В Кыргызстане только 5 процентов детей в домах-интернатах не имеют родителей. Такие данные приводит Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, в настоящее время в 137 интернатных учреждениях республики находятся 9 тысяч 973 ребенка. Из этих учреждений 69 — государственные, 17 — муниципальные, 39 — частные, 12 — религиозные. За последние 10 лет в Кыргызстане количество интернатов увеличилось со 117 до 137. При этом, по словам министра Гулнары Баатыровой, снизилось число проживающих в них детей.

Территориальные управления министерства проводят постоянный мониторинг для выявления детей в трудной жизненной ситуации. За 2023 год провели свыше 325 тысяч подворных обходов. Выявлено более 88 тысяч детей трудовых мигрантов. Со всеми семьями провели работу о необходимости оформлять опеку.

«Из выявленных детей 701 взят под опеку по решению суда, на 530 оформили временную опеку, 14 детей вернули на учебу в школу, более 100 детей разместили в реабилитационных центрах, интернатах и фостерных семьях», — рассказала министр на заседании совета по правам женщин, детей и гендерному равенству при торага Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286982/
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