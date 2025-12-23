Бакыт Торобаев: До 2030 года все села КР должны быть обеспечены питьевой водой

До 2030 года все села Кыргызстана должны быть обеспечены питьевой водой, заявил сегодня на совместном заседании комитетов ЖК замглавы кабмина Бакыт Торобаев. Так он ответил на вопрос депутата Алишера Козуева о том, что в Кара-Суйском районе Ошской области главной проблемой населения остается обеспечение чистой водой.

По словам Бакыта Торобаева, в настоящее время кабмин проводит работы по обеспечению граждан питьевой водой в 600 селах.

«Хочу отметить, что Кара-Суйский район Ошской области показывает одни из самых худших показателей по работе с обеспечением водой на местах. Такая же плачевная ситуация в Джалал-Абадской и Чуйской областях. Мы сами готовим проектно-сметную документацию и просим у местных властей лишь представить все документы. Но не все исполняют свою работу добросовестно. В связи с этим в новом году я намерен обратиться к главе кабмина с представлением на некоторых руководителей на местах. Я отмечу, что по указу президента мы к 2030 году намерены обеспечить все села чистой водой», — добавил он.