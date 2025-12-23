Демократы могут объявить Трампу импичмент в 2026 году, считают в Конгрессе

Демократы могут объявить Дональду Трампу импичмент в 2026 году, считают в Конгрессе. Об этом заявил спикер Палаты представителей, член Республиканской партии США Майк Джонсон на мероприятии Turning Point USA.

По его словам, президент США может столкнуться с импичментом в 2026 году. Он связал это с промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся в следующем году.

«Если мы [Республиканская партия] потеряем большинство в Палате представителей, леворадикальные силы, как вы уже слышали, собираются объявить импичмент президенту Трампу. Они собираются создать абсолютный хаос, мы не можем этого допустить», — сказал Майк Джонсон.

Он призвал избирателей поддержать курс Трампа на выборах 2026 года, чтобы республиканцы смогли сохранить контроль над Конгрессом.

Напомним, Дональду Трампу уже дважды пытались объявить импичмент. В 2019 году его обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса. В 2020 году сенат США оправдал президента. Второй импичмент был инициирован в 2021 году по обвинению в подстрекательстве к мятежу после событий у Капитолия 6 января. 13 февраля Сенат также проголосовал против импичмента, к тому моменту Дональд Трамп уже не был главой Белого дома.