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Власть

В Сеуле отстраненного от власти президента Южной Кореи освободили из-под ареста

В Сеуле отстраненного от власти президента Южной Кореи освободили из-под ареста. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Yonhap
Фото Yonhap. В Сеуле отстраненного от власти президента Южной Кореи освободили из-под ареста

Подвергнутый импичменту и обвиненный в мятеже Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи по решению суда, который удовлетворил его ходатайство и отменил арест, но рассмотрение дела о мятеже продолжается.

Напомним, его арестовали 15 января. В начале декабря президент Южной Кореи пытался ввести в стране военное положение, после чего парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Юн Сок Ёль был отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, он официально остается президентом.

Сам глава страны еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением» и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

Отстраненный от выполнения обязанностей президента Юн Сок Ёль стал первым действующим лидером страны, который был арестован.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322173/
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