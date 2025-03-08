В Сеуле отстраненного от власти президента Южной Кореи освободили из-под ареста. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Фото Yonhap. В Сеуле отстраненного от власти президента Южной Кореи освободили из-под ареста

Подвергнутый импичменту и обвиненный в мятеже Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи по решению суда, который удовлетворил его ходатайство и отменил арест, но рассмотрение дела о мятеже продолжается.

Напомним, его арестовали 15 января. В начале декабря президент Южной Кореи пытался ввести в стране военное положение, после чего парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Юн Сок Ёль был отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, он официально остается президентом.

Сам глава страны еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением» и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

Отстраненный от выполнения обязанностей президента Юн Сок Ёль стал первым действующим лидером страны, который был арестован.