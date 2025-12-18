19:17
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Эдиль Байсалов провел переговоры с послом Украины: что обсудили

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Кыргызстане Валерием Жовтенко. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На встрече обсудили вопросы международной политики и состояние кыргызско-украинских двусторонних отношений. Стороны также обменялись мнениями по актуальным темам, представляющим взаимный интерес.

Кыргызская сторона подчеркнула свою неизменную позицию: необходимость скорейшего прекращения кровопролития в Украине и поддержку международных переговорных инициатив по достижению политико-дипломатического урегулирования конфликта, исходя из приоритета гуманитарных соображений.

По итогам переговоров подтверждена готовность к поддержанию регулярных рабочих контактов и дальнейшему конструктивному взаимодействию.
