Президент США придает важное значение сотрудничеству с тюркскими государствами

В Вашингтоне генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев встретился с помощником государственного секретаря США Полом Капуром. Об этом сообщает пресс-служба секретариата ОТГ.

В ходе встречи генсек подчеркнул трансформацию ОТГ в результатоориентированную региональную организацию, а также расширение сотрудничества в политической, экономической и технологической областях и сфере безопасности. Он отметил роль ОТГ в укреплении региональной стабильности и развитии взаимосвязанности.

Пол Капур заметил важное значение, которое американский президент придает укреплению партнерства с регионом ОТГ, в частности в сферах инвестиций и развития транспортно-логистической взаимосвязанности. Он также подчеркнул стратегическую значимость Центральной Азии и Южного Кавказа.

Стороны обсудили вопросы мультимодальной взаимосвязанности, экономического и энергетического сотрудничества, а также обменялись мнениями относительно возможных направлений дальнейшего укрепления взаимодействия между ОТГ и Соединенными Штатами.
