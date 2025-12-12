Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Туркменистан, состоявшийся 11-12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет.

Обсуждены актуальные вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Во второй день глава государства принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.

Читайте по теме Садыр Жапаров выступил на форуме, посвященном нейтралитету Туркменистана

После он принял участие в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Там же наряду с другими главами государств, Садыр Жапаров выступил на форуме.

В своем выступлении он подчеркнул, что перед нашими странами стоит общая задача — совместно укреплять мир, предотвращать конфликты и содействовать устойчивому развитию.

Кроме того, он подчеркнул, что Кыргызская Республика неизменно поддерживает международные усилия, направленные на укрепление стабильности.

Завершив рабочий визит в Туркменистан, Садыр Жапаров 12 декабря вернулся в Бишкек.