Завершилась рабочая поездка Адылбека Касымалиева в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

В соответствии с повесткой дня заседания, прошедшего в узком и расширенном составах, и охватившего широкий спектр сотрудничества в различных направлениях, рассмотрено более десяти вопросов и подписан ряд документов.

В заседаниях приняли участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, вице-премьер Армении, а также главы делегаций государств-наблюдателей при Союзе, и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

В ходе поездки Адылбек Касымалиев с главами делегаций принял участие в международном цифровом форуме Digital Qazaqstan – 2026, ознакомился с выставкой цифровых проектов в рамках форума и выступил на пленарной сессии.

Форум охватил актуальные темы современности, такие как цифровой майнинг, криптобиржа, кибербезопасность, образование и корпоративные инновации.