Повышен статус и усилена роль Национального агентства по инвестициям КР

Садыр Жапаров подписал Указ «О повышении статуса и усиления роли Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, теперь глава нацагентства участвует в заседаниях кабмина по вопросам, относящимся к инвестиционной политике, проектам и соглашениям.

Положение о нацагенстве дополняется следующим абзацем: «осуществляет централизованную координацию процесса разработки, согласования и заключения инвестиционных соглашений, проектов государственно-частного партнерства и иных инвестиционных проектов и программ государственных органов и органов местного самоуправления, а также мониторинг их исполнения».

Увольнять и назначать на должность руководителя национального агентства может только президент. А назначать заместителей будет председатель кабмина по представлению главы национального агентства. Они должны свободно владеть английским или иным иностранным языком.

В отсутствие главы национального агентства его обязанности исполняет один из его заместителей.

Работники национального агентства, за исключением его главы, заместителей, работников госучреждения «Центр государственно-частного партнерства» и свободных экономических зон, являются государственными гражданскими служащими.

Должности главы национального агентства, его заместителей относятся к политическим государственным должностям.