20:15
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

Повышен статус и усилена роль Национального агентства по инвестициям КР

Садыр Жапаров подписал Указ «О повышении статуса и усиления роли Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, теперь глава нацагентства участвует в заседаниях кабмина по вопросам, относящимся к инвестиционной политике, проектам и соглашениям.

Положение о нацагенстве дополняется следующим абзацем: «осуществляет централизованную координацию процесса разработки, согласования и заключения инвестиционных соглашений, проектов государственно-частного партнерства и иных инвестиционных проектов и программ государственных органов и органов местного самоуправления, а также мониторинг их исполнения».

Увольнять и назначать на должность руководителя национального агентства может только президент. А назначать заместителей будет председатель кабмина по представлению главы национального агентства. Они должны свободно владеть английским или иным иностранным языком.

В отсутствие главы национального агентства его обязанности исполняет один из его заместителей.

Работники национального агентства, за исключением его главы, заместителей, работников госучреждения «Центр государственно-частного партнерства» и свободных экономических зон, являются государственными гражданскими служащими.

Должности главы национального агентства, его заместителей относятся к политическим государственным должностям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354453/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов
Сейчас благоприятный момент для стратегических инвестиций в КР — Сабиров
Инвестиционный портфель Агентства по защите депозитов достиг 8,5 миллиарда сомов
Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан продлили до конца 2026 года
Инвестиции под защитой закона: Кыргызстан формирует новую экономическую политику
В Бишкеке обсудят меры по улучшению инвестиционной и деловой среды в стране
Инвестзона «Тамчи»: реализацию проекта обсудили с сингапурской компанией
Глава кабмина Кыргызстана призвал усилить сдерживание роста цен на соцтовары
Объем прямых инвестиций в экономику Азербайджана из Кыргызстана вырос в 78 раз
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
12 декабря, пятница
20:01
Таксисты временного Западного автовокзала получат лицензии одними из первых Таксисты временного Западного автовокзала получат лицен...
19:47
Повышен статус и усилена роль Национального агентства по инвестициям КР
19:43
Продавали новорожденных. В Алматы пресечена деятельность преступной группы
19:22
Октябрьской райпрокуратуре в Бишкеке построили новое здание
19:00
Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале