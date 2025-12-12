18:41
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Стало известно, кто откроет первое заседание нового созыва Жогорку Кенеша

Первое заседание Жогорку Кенеша VIII созыва состоится 17 декабря. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Согласно регламенту, в ситуации, когда спикер еще не избран, первое заседание парламента открывает и ведет депутат самого почтенного возраста. По итогам прошедших выборов им стала 69-летняя Гулай Машрапова — депутат от Кара-Сууйского района Ошской области.

Фото из интернета. Гулай Машрапова
Ожидается, что первый рабочий день нового созыва будет носить торжественный характер. В заседании примут участие первые лица государства. Депутаты принесут присягу и получат мандаты.

Напомним, ранее Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала 87 из 90 депутатов Жогорку Кенеша. Выборы еще по трем мандатам в избирательном округе № 13 пройдут позже.

 

Гулай Машрапова 

69-летняя депутат Жогорку Кенеша VIII созыва от Кара-Сууйского района Ошской области. По итогам выборов она стала самым возрастным депутатом нового состава парламента, что в соответствии с регламентом дает ей право открыть первое заседание до избрания спикера. Ранее Гулай Машрапова работала в социальной сфере и органах местного самоуправления, имеет многолетний опыт общественной и государственной деятельности. 
