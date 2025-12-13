10:44
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

В Бишкеке участок сельхозземли переведен под застройку образовательного центра

Кабинет министров принял постановление о переводе земельного участка в Бишкеке из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель населенных пунктов. Соответствующее решение принято в целях строительства образовательного центра.

Согласно документу, трансформации подлежит участок площадью 1 гектар, расположенный в Октябрьском районе столицы, в контуре № 36. Земельный надел находится в частной собственности и ранее относился к категории орошаемых сельхозугодий.

Постановлением мэрии поручено внести изменения в земельно-учетную документацию, обеспечить целевое использование участка и разработать градостроительную документацию с соблюдением строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры и градостроительства.

Кроме того, городские власти обязаны обеспечить развитие инженерной и социальной инфраструктуры за счет собственных средств, соблюдать экологические, санитарные и дорожные нормы, а также требования по охране объектов историко-культурного наследия в случае их обнаружения.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента Кыргызской Республики. Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354336/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
За порчу сельхозземель в Кыргызстане придется заплатить до 8,5 миллиона сомов
Кабмин разрешил трансформацию земли в Иссык-Ате под индустриальный центр
В Бишкеке откроют «Школу больших возможностей» для детей-сирот
В Ноокене чиновники отдали частникам земли сельхозназначения
На сельхозземлях Кыргызстана хотят разрешить строить спорткомплексы
На пахотных землях строят многоэтажку. Жители нескольких жилмассивов возмущены
В Кыргызстане на сельскохозяйственных землях построено более 40 тысяч домов
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Меняется система сдачи экзаменов на&nbsp;водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
10:32
В Бишкеке участок сельхозземли переведен под застройку образовательного центра В Бишкеке участок сельхозземли переведен под застройку...
10:17
«Открывала дорогу в бизнес»: в Бишкеке задержали лжецелительницу
10:15
Новые нормы обучения: автошколы просят власти страны проводить реформу поэтапно
10:00
«Коварная овца» и душа из лоскутов: уникальная выставка кукол в Бишкеке
09:35
Old Bishkek: вместо тени и сосен — кусты. Горожане критикуют благоустройство
12 декабря, пятница
23:40
В Китае прошли испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов