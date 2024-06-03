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Власть

На сельхозземлях Кыргызстана хотят разрешить строить спорткомплексы

На орошаемых землях и пашнях могут разрешить строить физкультурно-оздоровительные комплексы. Законопроект, который позволит трансформировать сельхозземли в другие категории, принят парламентским комитетом по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию в третьем чтении.

Автор законопроекта депутат Марат Мураталиев предлагает освободить от выплаты суммы стоимости возмещения потерь, упущенной выгоды сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. 

«Меры регулирования и конечный результат направлены на стимулирование деловой, инвестиционной активности и повышение эффективности использования земельной собственности. Земля как объект служит определенной гарантией стабильности бизнеса и воспроизводства капитала с соответствующим доходом, что в условиях рынка является определяющим для каждого землевладельца и землепользователя», — пишет он в справке-обосновании к законопроекту. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/295632/
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