Прокуратура Джети-Огузского района выявила нарушения требований земельного законодательства Кыргызской Республики. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

В ходе проверки установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,4 гектара, расположенные на территории Барскоонского айыл окмоту Джети-Огузского района, были незаконно переданы в частную собственность граждан.

Фото Генпрокуратуры. В Джети-Огузском районе государству вернули 2,4 гектара сельхозземель

По результатам принятых мер прокурорского реагирования указанные земельные участки возвращены в государственную собственность. Их общая стоимость составляет 27 миллионов 552 тысячи сомов.