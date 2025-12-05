13:50
За порчу сельхозземель в Кыргызстане придется заплатить до 8,5 миллиона сомов

Фото из интернета. За порчу сельхозземель в КР придется заплатить до 8,5 миллиона сомов

Служба по контролю за использованием земли и воды при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявила о росте случаев незаконного использования сельхозугодий в Кыргызстане.

По данным ведомства, участились факты завоза на пашни и пастбища песчано-гравийных смесей, самовольного строительства и умышленного повреждения плодородного слоя почвы.

Министерство напомнило, что такие действия являются грубым нарушением Земельного кодекса и влекут за собой значительные финансовые санкции. Согласно расчетам:

  • повреждение 1 гектара пастбищ может обойтись нарушителю до 930 тысяч сомов;
  • повреждение 1 гектара пашни — до 8,5 миллиона сомов.

Помимо штрафов, виновные обязаны восстановить землю за собственный счет.

Ведомство призвало граждан и предпринимателей строго соблюдать законодательство и напомнило, что земельные ресурсы — национальное достояние, которое необходимо беречь.
