Власть

Кабмин разрешил трансформацию земли в Иссык-Ате под индустриальный центр

Кабинет министров Кыргызстана одобрил перевод 30 гектаров земель сельхозназначения в Иссык-Атинском районе Чуйской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Участок расположен в контуре №2 и предназначен для строительства индустриально-логистического центра.

Решение принято на основании земельного кодекса, закона о моратории на трансформацию орошаемых земель, а также заключений полпреда президента в Чуйской области и районной администрации.

Местным властям поручено обеспечить:

  • выплату компенсации за сельхозпотери и недополученную прибыль;
  • внесение изменений в земельно-учетные документы;
  • использование участка строго по новому целевому назначению;
  • разработку и утверждение градостроительной документации с соблюдением строительных норм;
  • устройство системы безопасного водоотвода, выполнение сейсмотехнических требований и мониторинг опасных процессов;
  • обеспечение жизнедеятельности и социально-экономического развития территории за счет собственных средств;
  • защиту объектов историко-культурного наследия и привлечение археолога при земляных работах;
  • изъятие участка при нецелевом использовании и восстановление его первоначальных характеристик;
  • анализ малопродуктивных земель и их вовлечение в сельхозоборот;
  • соблюдение требований законодательства об автомобильных дорогах, экологии, общественном здравоохранении и авиационной безопасности.

Документ вступит в силу через десять дней.
