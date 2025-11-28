Кабмин разрешил трансформацию земли в Иссык-Ате под индустриальный центр

Кабинет министров Кыргызстана одобрил перевод 30 гектаров земель сельхозназначения в Иссык-Атинском районе Чуйской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Участок расположен в контуре №2 и предназначен для строительства индустриально-логистического центра.
Решение принято на основании земельного кодекса, закона о моратории на трансформацию орошаемых земель, а также заключений полпреда президента в Чуйской области и районной администрации.
Местным властям поручено обеспечить:
- выплату компенсации за сельхозпотери и недополученную прибыль;
- внесение изменений в земельно-учетные документы;
- использование участка строго по новому целевому назначению;
- разработку и утверждение градостроительной документации с соблюдением строительных норм;
- устройство системы безопасного водоотвода, выполнение сейсмотехнических требований и мониторинг опасных процессов;
- обеспечение жизнедеятельности и социально-экономического развития территории за счет собственных средств;
- защиту объектов историко-культурного наследия и привлечение археолога при земляных работах;
- изъятие участка при нецелевом использовании и восстановление его первоначальных характеристик;
- анализ малопродуктивных земель и их вовлечение в сельхозоборот;
- соблюдение требований законодательства об автомобильных дорогах, экологии, общественном здравоохранении и авиационной безопасности.
Документ вступит в силу через десять дней.