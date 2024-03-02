На пахотных землях строят многоэтажку. Жители нескольких жилмассивов возмущены

Жители сразу нескольких жилых массивов города Бишкека возмущены тем, что на пахотных землях сельскохозяйственного назначения началось строительство многоэтажки. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и просят построить на этом месте парк или сквер.

В обращении жители жилмассивов «Кара-Жыгач», «Кок-Жар» и «Алтын-Ордо» просят главу государства как гаранта соблюдения законности и борьбы с коррупцией независимо от занимаемых должностей и социального положения помочь в решении их проблемы.

«Поводом нашего обращения является предложение о строительстве парка или сквера на пустующей земле, расположенной на пересечении улиц Анкара и Достоевского города Бишкека. Эта пустующая земля на протяжении многих лет была и является объектом попыток незаконных захватов со стороны отдельных недобросовестных граждан по причине неиспользования по прямому назначению», — говорится в обращении.

Эта земля имеет статус пахотных земель и, соответственно, какие-либо строительные работы запрещены. из обращения бишкекчан к президенту

Но при этом жители отмечают, что на этом участке каких-либо пахотных или крестьянских работ многие годы уже не ведется.

«В настоящее время со стороны неизвестной нам строительной компании началась активная деятельность (огорожена территория, идет заливка фундамента и другие работы). Кроме того, неизвестные лица используют указанную территорию как несанкционированную точку по продаже угля, а также как место для строительного мусора и выпаса скота, что влечет за собой нарушение санитарных норм и несет угрозу для этой территории и прилегающих жилых массивов, а также негативно сказывается на состоянии столицы Кыргызской Республики в глазах туристов», — говорится в обращении.

«Мы думаем, что строительство на этом месте парка или сквера позволило бы существенно улучшить складывающуюся экологическую ситуацию в городе и оно бы стало любимым местом горожан для пеших прогулок и отдыха.

Мы уверены, что горожане с большим желанием и одобрением поддержат инициативу. Надеемся на ваш скорый ответ по нашему вопросу», — говорится в обращении к президенту.