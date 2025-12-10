Посол Саудовской Аравии завершил свою дипломатическую миссию в Кыргызстане

Садыр Жапаров сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызской Республике Ибрахима бин Ради Аль-Ради по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства выразил благодарность послу за его плодотворную деятельность и значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Президент также отметил активное участие Саудовского фонда развития в реализации важных социально-экономических проектов в Кыргызстане, включая строительство доступного жилья, больниц, государственных школ и развитие инфраструктуры.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество между Кыргызстаном и Саудовской Аравией и впредь будет развиваться в духе взаимопонимания и доверия, и пожелал послу успехов в его дальнейшей профессиональной деятельности.

Фото пресс-службы президента

Ибрахим бин Ради Аль-Ради поблагодарил кыргызскую сторону за всестороннюю поддержку, оказанную в период его дипломатической миссии, и подтвердил приверженность королевства дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений с Кыргызстаном. Он отметил, что взаимодействие между двумя странами достигло высокого уровня и обладает большим потенциалом для углубления.

В завершение встречи Садыр Жапаров наградил Ибрахима бин Ради Аль-Ради Почетной грамотой за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.