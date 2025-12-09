18:27
Власть

Камчыбек Ташиев: Из-за борьбы с коррупцией я лишился 70 процентов друзей и родни

«Из-за борьбы с коррупцией я лишился 70 процентов друзей и родственников», — заявил телеканалу «Регион» глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, от бескомпромиссной борьбы с коррупцией выигрывают государство и будущее поколение.

«Но надо отметить, что мне, как гражданину, эта работа дается очень тяжело. Среди тех, кого мы привлекаем к ответственности, есть мои коллеги, друзья, родственники. Я потерял около 70 процентов друзей и родных, так как не стал закрывать глаза на преступления, в которых они фигурировали», — отметил Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что не тысячи, а даже миллионы людей противостоят борьбе с коррупцией, так как не хотят менять устоявшегося уклада в обществе.

«Борьба с коррупцией подразумевает борьбу с целым пластом одного поколения людей. Раньше все чиновники были замешаны в коррупции, обогащались за счет народа. Сейчас же мы на основании закона забираем у них имущество. Конечно, многие будут против нас. Например, у одного чиновника времен Акаева мы забрали более 50 объектов: заводов, фабрик, земель. Конечно, он и его родственники ненавидят нас. Если раньше в любом госоргане уровень коррупции доходил до 80 процентов и без денег не решался ни один вопрос, а также нельзя было найти справедливость, то сейчас этот уровень упал до 30 процентов. Сейчас наша задача — довести его до 10 процентов. И скоро все почувствуют на себе улучшение ситуации в стране», — сказал председатель спецслужб.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353983/
просмотров: 539
