Камчыбек Ташиев: Нашу дружбу с Садыром Жапаровым сможет разделить только смерть

Нашу дружбу с Садыром Жапаровым сможет разделить только смерть. Об этом заявил в документальном фильме «Президент» глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, высказываясь о взаимоотношениях с главой государства Садыром Жапаровым.

По его словам, многие годы их отношения основаны на дружбе, взаимопонимании.

«У нас один путь, одни цели, поэтому мы двигаемся по жизни вместе. Многие пытались и пытаются рассорить нас, разделить, чтобы добиться своих целей. Но я скажу, что это невозможно, и их планам не суждено сбыться. Нас может разделить только смерть.

Некоторые идут на провокации, заявляя, что мне нужен пост президента. Но мне этого ничего не надо. Мы оба готовы работать до конца во благо государства», — добавил Камчыбек Ташиев.
