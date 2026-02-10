18:52
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии

Экс-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в настоящее время находится на лечении в Германии, сообщает «Азаттык» со ссылкой на одно из дипломатических учреждений КР в Европе.

Отмечается, что он проходит лечение в одной из клиник Мюнхена.

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация, что Камчыбека Ташиева сняли с должности главы ГКНБ, пока он находится за пределами страны.

Сегодня опубликован указ президента Кыргызской Республики о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя кабинета министров — председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Садыр Жапаров прокомментировал свое решение укреплением единства государства и предотвращением раскола в обществе.

От самого Камчыбека Ташиева каких-либо заявлений относительно его отставки пока нет. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361422/
