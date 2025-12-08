Кыргызстан и Азербайджан укрепляют экономическое и гуманитарное сотрудничество

В Баку прошло шестое заседание межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Особое внимание уделено наращиванию взаимного товарооборота и диверсификации структуры двусторонней торговли.

Достигнута договоренность активизировать контакты между деловыми кругами, расширять прямые поставки сельскохозяйственной и промышленной продукции, развивать кооперацию в области переработки сырья и совместного выхода на рынки третьих стран.

В транспортно-логистической сфере комплексно рассмотрены планы раскрытия транзитного потенциала двух стран, в том числе развития мультимодальных маршрутов и логистической инфраструктуры, с тем чтобы обеспечить быстрые и выгодные каналы доставки грузов между Центральной Азией, Кавказом и другими регионами.

В гуманитарной плоскости стороны условились расширять сотрудничество между вузами и научными центрами, поддерживать академические обмены, реализовывать совместные культурные мероприятия и молодежные программы, а также придать дополнительный импульс проектам в сфере туризма. Отдельно отмечена символическая роль парков дружбы и мемориальных объектов, отражающих общность исторических и духовных ценностей народов Кыргызстана и Азербайджана.

По итогам заседания сопредседателями межправительственной комиссии подписан протокол 6-го заседания.