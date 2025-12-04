22:15
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Власть

Запретить соцсети детям собираются в Казахстане. Подготовлен законопроект

В Казахстане подготовлен законопроект, который вводит запрет на регистрацию пользователей младше 16 лет на онлайн-платформах, пишет Tengrinews.kz.

Инициатива содержится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и массмедиа» на портале «Открытые НПА». Документ разработан Министерством культуры и информации.

Ключевая норма изложена в новой статье 10-1 закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». В ней прямо указано, что запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до 16 лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями.

Таким образом, детям до 16 лет будет нельзя создавать аккаунты на большинстве платформ — в видеохостингах, соцсетях, на платформах контента. Исключение — мессенджеры.

В пояснительной записке разработчики указывают, что цель — защита детей от вредоносного и противоправного контента, который распространяется на онлайн-платформах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353471/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
В центре Бишкека мужчина устроил фитнес на дороге
В Европарламенте призывают запретить соцсети детям до 16 лет
Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику
Поступок жителя Кыргызстана с ягненком возмутил пользователей соцсетей
Азиза Бердибаева: Блогерство — это пятая ветвь власти
Не более двух часов. Как не деградировать в соцсетях — психиатр
В Бишкеке заметили девушку в противочумной маске: видео стало вирусным
«Бишкек-2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы
Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета
Нет денег — посольство США в КР ограничит работу своей Facebook-страницы
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
В&nbsp;Кыргызстане пустят с&nbsp;молотка три крупных завода, принадлежащих государству В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
22:04
Кубок Азии. Объявлен расширенный состав сборной Кыргызстана (U-23) Кубок Азии. Объявлен расширенный состав сборной Кыргызс...
21:48
Запретить соцсети детям собираются в Казахстане. Подготовлен законопроект
21:24
В Бишкеке продолжается строительство многофункционального спорткомплекса
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 декабря: дожди, местами снег
20:40
Бишкекчане жалуются на опасные люки на улице Валиханова