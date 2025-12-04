Запретить соцсети детям собираются в Казахстане. Подготовлен законопроект

В Казахстане подготовлен законопроект, который вводит запрет на регистрацию пользователей младше 16 лет на онлайн-платформах, пишет Tengrinews.kz.

Инициатива содержится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и массмедиа» на портале «Открытые НПА». Документ разработан Министерством культуры и информации.

Ключевая норма изложена в новой статье 10-1 закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». В ней прямо указано, что запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до 16 лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями.

Таким образом, детям до 16 лет будет нельзя создавать аккаунты на большинстве платформ — в видеохостингах, соцсетях, на платформах контента. Исключение — мессенджеры.

В пояснительной записке разработчики указывают, что цель — защита детей от вредоносного и противоправного контента, который распространяется на онлайн-платформах.