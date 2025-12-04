В Исламабаде в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня подписали ряд документов по расширению партнерства между двумя странами. Они охватывают широкий спектр сфер — от экономики и энергетики до образования, культуры, сельского хозяйства и использования морских портов.

Фото пресс-службы президента. Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для расширения сотрудничества

Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Совместное заявление об укреплении всестороннего сотрудничества, в котором зафиксировали готовность сторон развивать стратегическое партнерство.

Кроме того, подписан ряд двусторонних соглашений и меморандумов, среди них:

соглашение о передаче осужденных лиц;

соглашение о сотрудничестве в области культуры;

меморандум о сотрудничестве в сфере туризма;

меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве;

меморандум по расширению двусторонней торговли;

меморандум о сотрудничестве по использованию портов Пакистана для регионального сообщения;

меморандум между министерствами экономики двух стран;

меморандум о сотрудничестве в энергетике;

меморандум о правовом сотрудничестве;

меморандум о сотрудничестве в горном деле и геонауках;

меморандум между министерствами здравоохранения о сотрудничестве в области хирургических инструментов;

меморандум между министерствами культуры и молодежной политики;

документ по электронному обмену данными между таможенными службами;

соглашение об установлении побратимских отношений между Бишкеком и Исламабадом;

меморандумы о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД КР и дипломатическими и образовательными учреждениями Пакистана. Фото пресс-службы президента. Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для расширения сотрудничества

Подписание столь большого пакета документов, по оценке сторон, открывает новый этап взаимодействия между Кыргызстаном и Пакистаном, создавая дополнительные возможности для торговли, инвестиций, развития транспорта, науки и образования.