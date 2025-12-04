В Исламабаде в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня подписали ряд документов по расширению партнерства между двумя странами. Они охватывают широкий спектр сфер — от экономики и энергетики до образования, культуры, сельского хозяйства и использования морских портов.
Фото пресс-службы президента. Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для расширения сотрудничества
Кроме того, подписан ряд двусторонних соглашений и меморандумов, среди них:
- соглашение о передаче осужденных лиц;
- соглашение о сотрудничестве в области культуры;
- меморандум о сотрудничестве в сфере туризма;
- меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве;
- меморандум по расширению двусторонней торговли;
- меморандум о сотрудничестве по использованию портов Пакистана для регионального сообщения;
- меморандум между министерствами экономики двух стран;
- меморандум о сотрудничестве в энергетике;
- меморандум о правовом сотрудничестве;
- меморандум о сотрудничестве в горном деле и геонауках;
- меморандум между министерствами здравоохранения о сотрудничестве в области хирургических инструментов;
- меморандум между министерствами культуры и молодежной политики;
- документ по электронному обмену данными между таможенными службами;
- соглашение об установлении побратимских отношений между Бишкеком и Исламабадом;
- меморандумы о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД КР и дипломатическими и образовательными учреждениями Пакистана.
Подписание столь большого пакета документов, по оценке сторон, открывает новый этап взаимодействия между Кыргызстаном и Пакистаном, создавая дополнительные возможности для торговли, инвестиций, развития транспорта, науки и образования.