Кабмин на шесть месяцев ввел запрет на вывоз угля из Кыргызстана

Кабинет министров принял постановление о вводе запрета на шесть месяцев на вывоз угля. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, введен временный запрет на вывоз твердого топлива (классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС) из Кыргызстана автомобильным транспортом, за исключением КПП «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».

Минэкономики, МИД, Таможенной и Пограничной службам поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

Документ вступает в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования.