19:33
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Власть

Кабмин на шесть месяцев ввел запрет на вывоз угля из Кыргызстана

Кабинет министров принял постановление о вводе запрета на шесть месяцев на вывоз угля. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, введен временный запрет на вывоз твердого топлива (классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС) из Кыргызстана автомобильным транспортом, за исключением КПП «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».

Минэкономики, МИД, Таможенной и Пограничной службам поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

Документ вступает в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353321/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина побывал на угольном разрезе «Торугарт-1»
Более 8 миллионов сомов выделили малообеспеченным в Бишкеке на покупку угля
Готовимся к зиме: утверждены цены на уголь и услуги по его доставке
В Бишкеке прошли рейды на угольных базах. Проверяли качество твердого топлива
ГКНБ выявил схему продажи угля, предназначенного для соцобъектов
Подготовка к зиме: где можно купить уголь в Бишкеке
В Ошской области открыли пункты продажи угля по соццене — 6 сомов за килограмм
В кабмине Кыргызстана обсудили цены на уголь, ГСМ и продукты питания
Министр энергетики поручил обеспечить круглосуточную доставку угля населению
В Бишкеке прошел рейд по контролю продажи рассыпного угля
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
3 декабря, среда
19:26
Гражданин Казахстана захватил питерскую радиостанцию и угрожал взорвать ее Гражданин Казахстана захватил питерскую радиостанцию и ...
19:07
«Зимнее яйцо» Фаберже ушло с молотка за рекордные $25,7 миллиона
18:48
Кабмин на шесть месяцев ввел запрет на вывоз угля из Кыргызстана
18:42
В Бишкеке хотят определить участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ
18:20
Нацбанк запретил взимать комиссии за внутренние переводы в нацвалюте