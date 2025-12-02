Кабмин утвердил концепцию устойчивого развития Иссык-Куля

Кабинет министров утвердил концепцию устойчивого развития эколого-экономической системы «Иссык-Куль» на период до 2030 года и план мер по ее реализации. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, утверждены сама концепция, план ее реализации, а также матрица индикаторов, по которым будет оцениваться выполнение задач.

Министерствам, ведомствам, Национальной академии наук, полномочным представителям президента в Иссык-Кульской области, местным госадминистрациям и мэриям Каракола, Чолпон-Аты и Балыкчи поручено обеспечить выполнение всех мероприятий в установленные сроки.

Основная цель концепции — защитить озеро Иссык-Куль и биосферную территорию региона от негативного антропогенного и техногенного воздействия, а также обеспечить устойчивый экономический рост области и повышение качества жизни населения.