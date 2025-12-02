15:48
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Власть

Кабмин утвердил концепцию устойчивого развития Иссык-Куля

Фото из интернета. Кабмин утвердил концепцию устойчивого развития Иссык-Куля

Кабинет министров утвердил концепцию устойчивого развития эколого-экономической системы «Иссык-Куль» на период до 2030 года и план мер по ее реализации. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, утверждены сама концепция, план ее реализации, а также матрица индикаторов, по которым будет оцениваться выполнение задач.

Министерствам, ведомствам, Национальной академии наук, полномочным представителям президента в Иссык-Кульской области, местным госадминистрациям и мэриям Каракола, Чолпон-Аты и Балыкчи поручено обеспечить выполнение всех мероприятий в установленные сроки.

Основная цель концепции — защитить озеро Иссык-Куль и биосферную территорию региона от негативного антропогенного и техногенного воздействия, а также обеспечить устойчивый экономический рост области и повышение качества жизни населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353137/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Добросовестным предпринимателям — новые правила: кабмин усилил контроль
В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Глава кабмина подчеркнул недопустимость использования административного ресурса
Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах
В Кыргызстане хотят запретить продажу ветеринарных препаратов без рецепта
Кабмин обновил порядок расчета и уплаты сбора за лицензии на недропользование
Кабмин предлагает онлайн-экспертизу и новые правила установления инвалидности
Выборы в ЖК. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации
В Каркыре началось строительство нового туристического центра
Кабмин пересмотрел правила лицензирования: что изменится для бизнеса
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
15:44
Мэрия Бишкека: Генплан столицы доработают с учетом 10 тысяч опросов горожан Мэрия Бишкека: Генплан столицы доработают с учетом 10 т...
15:36
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 36 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
15:33
Кабмин утвердил концепцию устойчивого развития Иссык-Куля
15:31
В Бишкеке открыт Центр экспертного взаимодействия для союзных проектов КР и РФ
14:58
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé