Учли мнение горожан. Новый стадион в столице решили назвать «Бишкек Арена»

Новый стадион будет называться не «Азаттык Арена», а «Бишкек Арена». Об этом сообщает пресс-служба управделами президента.

По ее данным, глава ведомства Каныбек Туманбаев сообщил, что в августе 2026 года завершится строительство одного из крупнейших и самых современных стадионов в истории Кыргызстана.

«Изначально название стадиона предполагалось как «Азаттык Арена». Однако, как отметил Туманбаев, президент Садыр Жапаров, учитывая мнение граждан и проведенные обсуждения, принял решение изменить прежнее название. По желанию большинства людей стадиону официально присвоено новое название — «Бишкек Арена». Туманбаев подчеркнул, что это название является важным символом роста нашей столицы, единства народа и нового исторического шага, который делает Кыргызстан», — говорится в сообщении.

Торжественное открытие стадиона, которое пройдет в августе 2026 года, станет незабываемым и действительно историческим днем для всей страны, сообщает пресс-служба управделами президента.