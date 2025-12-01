Наблюдатели СНГ высоко оценили технологичность досрочных выборов в Кыргызстане

Глава миссии международного наблюдения от СНГ, первый заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко высоко оценил организацию досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом он заявил на встрече с президентом КР Садыром Жапаровым.

По словам Игоря Петришенко, Кыргызстан демонстрирует заметный экономический рост, что отражается и в активном строительстве по всей стране — от жилья до инфраструктурных объектов. Однако одной из самых сильных сторон, по его словам, стала цифровизация.

«Одной из точек роста является цифровизация, которая ярко проявилась и в избирательной сфере. Республика, безусловно, лидирует в СНГ по внедрению цифровых технологий в электоральный процесс», — отметил он.

Представитель СНГ подчеркнул, что практически все наблюдатели миссии отметили высокий уровень технологичности выборов. Это, по их оценке, стало гарантией честности и прозрачности процесса.

Речь идет о широком применении современного оборудования для голосования, наличии видеонаблюдения на всех избирательных участках, а также внедрении целого ряда цифровых решений, которые обеспечили открытость процедуры.

Игорь Петришенко добавил, что миссия готова обновить заключение после завершения обработки всей информации и официальных итогов выборов.