Никто в Евросоюзе не может назвать основания санкционного давления на банки Кыргызстана. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Он отметил, что ЕС не позволяет Кыргызской Республике сотрудничать с Россией.

Фото из архива. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев

«Никто не может обосновать. Если есть какие-то основания, тогда мы готовы согласиться. У них подозрения, что какие-то операции. Мы говорим: «Ребята, мы не можем просто сидеть и смотреть на вас. У нас традиционный партнер — РФ, с которым мы всю жизнь торгуем. Наши мигранты — более миллиона там — присылают деньги, а как с Россией-то работать, если вы закрываете все эти банки?». Никто не может нам объяснить», — сказал Жээнбек Кулубаев.

По его словам, несмотря на попытку надавить, страна четко показывает свою приверженность международным обязательствам.

Ранее стало известно, что в санкционный список Евросоюза включены 21 физическое и 42 юридических, а также несколько юрлиц из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Они подозреваются в содействии обходу ранее введенных ограничений. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам.

Санкции Европейского союза затронули банки из КР «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».