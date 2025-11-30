Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному округу № 21. Лидирует Куванычбек Конгантиев, получивший 11 тысяч 971 голос, что составляет 36,30 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Жаныбек Абиров — 7 тысяч 704 голоса (23,36 процента);
• Чингиз Айдарбеков — 4 тысячи 872 голоса (14,77 процента).
По округу представлены данные по 17 кандидатам, включая вариант «Против всех».
Результаты предварительные и будут уточняться после поступления финальных протоколов.
№21 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|КОНГАНТИЕВ КУВАНЫЧБЕК КАМБАРАЛЫЕВИЧ
|11 971
|36,30
|2
|АБИРОВ ЖАНЫБЕК БОЛОТБЕКОВИЧ
|7 704
|23,36
|3
|АЙДАРБЕКОВ ЧИНГИЗ АЗАМАТОВИЧ
|4 872
|14,77
|4
|ЖЕЕНЧОРОЕВ МИРЛАН КАНАТБЕКОВИЧ
|2 661
|8,07
|5
|САДЫРБАЕВА ЖЫЛДЫЗ ЭСЕНБЕКОВНА
|1 781
|5,40
|6
|Против всех
|1 555
|4,72
|7
|АРБЫШЕВ БЕЙШЕН ТУРГУНБАЕВИЧ
|464
|1,41
|8
|САТЫНБАЕВ ДИНМУХАМБЕТ ДОКТУРБЕКОВИЧ
|299
|0,91
|9
|СУПАТАЕВ МУНАРБЕК АБДУКАДЫРОВИЧ
|289
|0,88
|10
|БАПАЕВА ГҮЛСАНА ЖУНУСОВНА
|318
|0,96
|11
|ЧОМОЕВА НУРГУЛ ЖАНЫБЕКОВНА
|237
|0,72
|12
|ОМОНОВА ГУЛЬЧЕХРА ТААБАЛДИЕВНА
|166
|0,50
|13
|ДЖАПАРКУЛОВА МАРИЯ ДУЛАТОВНА
|208
|0,63
|14
|БАЙЗАКОВ ИЛЬЯС КАСЫМБЕКОВИЧ
|124
|0,38
|15
|ТАЖИБАЕВ КАНАТБЕК
|142
|0,43
|16
|ТООТАЕВ УЛУКМЫРЗА АБДИЛАШИМОВИЧ
|103
|0,31
|17
|ТАЗАБЕКОВА ГҮЛШАТ АЛПАМЫШОВНА
|85
|0,26