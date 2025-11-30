00:15
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному округу № 21. Лидирует Куванычбек Конгантиев, получивший 11 тысяч 971 голос, что составляет 36,30 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Жаныбек Абиров — 7 тысяч 704 голоса (23,36 процента);
• Чингиз Айдарбеков — 4 тысячи 872 голоса (14,77 процента).

По округу представлены данные по 17 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Результаты предварительные и будут уточняться после поступления финальных протоколов. 

№21 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 КОНГАНТИЕВ КУВАНЫЧБЕК КАМБАРАЛЫЕВИЧ 11 971 36,30
2 АБИРОВ ЖАНЫБЕК БОЛОТБЕКОВИЧ 7 704 23,36
3 АЙДАРБЕКОВ ЧИНГИЗ АЗАМАТОВИЧ 4 872 14,77
4 ЖЕЕНЧОРОЕВ МИРЛАН КАНАТБЕКОВИЧ 2 661 8,07
5 САДЫРБАЕВА ЖЫЛДЫЗ ЭСЕНБЕКОВНА 1 781 5,40
6 Против всех 1 555 4,72
7 АРБЫШЕВ БЕЙШЕН ТУРГУНБАЕВИЧ 464 1,41
8 САТЫНБАЕВ ДИНМУХАМБЕТ ДОКТУРБЕКОВИЧ 299 0,91
9 СУПАТАЕВ МУНАРБЕК АБДУКАДЫРОВИЧ 289 0,88
10 БАПАЕВА ГҮЛСАНА ЖУНУСОВНА 318 0,96
11 ЧОМОЕВА НУРГУЛ ЖАНЫБЕКОВНА 237 0,72
12 ОМОНОВА ГУЛЬЧЕХРА ТААБАЛДИЕВНА 166 0,50
13 ДЖАПАРКУЛОВА МАРИЯ ДУЛАТОВНА 208 0,63
14 БАЙЗАКОВ ИЛЬЯС КАСЫМБЕКОВИЧ 124 0,38
15 ТАЖИБАЕВ КАНАТБЕК 142 0,43
16 ТООТАЕВ УЛУКМЫРЗА АБДИЛАШИМОВИЧ 103 0,31
17 ТАЗАБЕКОВА ГҮЛШАТ АЛПАМЫШОВНА 85 0,26
