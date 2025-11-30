Предварительные итоги выборов в ЖК: округа № 16-30

В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах. По данным Центризбиркома, по стране работали 2 тысячи 492 избирательных участка, включая те, которые были открыты за рубежом.
К участию в выборах были зарегистрированы 467 кандидатов. В общий список избирателей были внесены 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.
Согласно данным ЦИК, предварительные итоги по следующим округам выглядят так:
№16 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ДЖУМАБЕКОВ ДАСТАНБЕК АРТИСБЕКОВИЧ
2 450
31,58 %
2
ЧОТОНОВ МЕДЕР ОСКОНБЕКОВИЧ
1 546
19,93 %
3
КАЙРЫЛБЕКОВА МЕДИНА КАЙРЫЛБЕКОВНА
964
12,42 %
4
МУРАТАЛИЕВ МАРАТ МОЛДОНОВИЧ
771
9,94 %
5
ЖАКЫШОВ РУСЛАНБЕК ШЕРГАЗИЕВИЧ
788
10,16 %
6
БИЙМЫРЗА УУЛУ АЗИЗ
388
5,00 %
7
РАСУЛ КЫЗЫ МИРГҮЛ
409
5,27 %
8
СЫЙДАЛИЕВА МЭЭРИМ ТӨРӨБЕКОВНА
183
2,36 %
9
КАПАЛОВ АДЫЛБЕК ЭШИМБЕКОВИЧ
113
1,46 %
10
Против всех
73
0,94 %
11
СУЮНБАЕВ МЕДЕТБЕК РЫСБЕКОВИЧ
74
0,95 %
№17 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
УЗАКБАЕВ УЛУКБЕК КАМЧИБЕКОВИЧ
5 291
26,92 %
2
АЗЫГАЛИЕВ НУРЛАНБЕК АСАНБЕКОВИЧ
4 796
24,40 %
3
ЧОЙБЕКОВ БАКТЫБЕК КАНЫБЕКОВИЧ
3 861
19,65 %
4
ЭСЕНАМАНОВА ЧОЛПОН ЗАМИРБЕКОВНА
1 593
8,11 %
5
ЧЫНЫБАЕВА АЙЖАН АДАМКАЛИЕВНА
945
4,81 %
6
АСАНАЛИЕВ АСКАТ УЛАНБЕКОВИЧ
627
3,19 %
7
Против всех
276
1,40 %
8
КУРМАНАЛИЕВА КОЙСУН АБЛАБЕКОВНА
369
1,88 %
9
ЖАНУЗАКОВА КЫЯЛ БАЙЫШЕВНА
379
1,93 %
10
НУРМУХАМЕДОВ ЭРНАЗАР МУРАТБЕКОВИЧ
382
1,94 %
11
КАМЧЫБЕКОВ АДИЛЕТ САБЫРБЕКОВИЧ
326
1,66 %
12
САБЫРБЕКОВА ЫРЫС САБЫРБЕКОВНА
274
1,39 %
13
МАНАМКУЛОВ ДАСТАН МАЙРАМБЕКОВИЧ
268
1,36 %
14
КАСАНАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗ ОСТЕМИРОВНА
265
1,35 %
15
Каттоосу жокко чыгарылды
0
0,00 %
№18 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ХАНДЖЕЗА КАРИМ ЛЕМЗАРОВИЧ
1 953
15,07 %
2
БИЙБОСУНОВ ЭРКИН КУВАТБЕКОВИЧ
1 942
14,98 %
3
САТИЕВА ГУЛЖАН ЭРКИНБЕКОВНА
1 337
10,31 %
4
ЛУРОВА ЛЕЙЛА ХИЯНОВНА
1 169
9,02 %
5
ОСКОМБАЕВ АЗАТ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
1 145
8,83 %
6
ЧОМОЕВ БАКЫТ МУРАТБЕКОВИЧ
1 562
12,05 %
7
ЭДИГЕЕВ ЖЕНИШБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
889
6,86 %
8
САРТПАЕВ ЭДИК ОМУРЗАКОВИЧ
776
5,99 %
9
МАМБЕТАЛИЕВ АЛТЫНБЕК ДЖУМАБАЕВИЧ
744
5,74 %
10
БОДОШЕВ ТАЛАНТБЕК ТЕМИРХАНОВИЧ
453
3,49 %
11
МАМАДЖАНОВА МУНАРА МАМАДЖАНОВНА
391
3,02 %
12
АШИРБАЕВ ЭЛКИНБЕК ТОКТОГОНОВИЧ
164
1,27 %
13
СУЛТАНКУЛОВА АЛТЫНАЙ ЭРКИНБЕКОВНА
132
1,02 %
14
Против всех
155
1,20 %
15
БИЙМЫРСАЕВА ДАМИРА БАЙТЕРЕКОВНА
93
0,72 %
16
АЙДАРОВ МАНАС МУСАДИНОВИЧ
48
0,37 %
17
САТЫБАЛДЫЕВ БУСУРМАН
10
0,08 %
№19 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
АЛИЕВ МЕДЕРБЕК КУБАНЫЧЕВИЧ
1 622
10,84 %
2
ДЖУНУСАЛИЕВ РАМИС МАЙРАМБЕКОВИЧ
2 042
13,65 %
3
ЭГЕМБЕРДИЕВ АБДЫЛДАБЕК ЖОЛДОШАЛИЕВИЧ
1 658
11,09 %
4
КЕНЖЕБАЕВ АМАНКАН БАТЫРБЕКОВИЧ
1 385
9,26 %
5
САРИЕВ УЛАН АЛМАСБЕКОВИЧ
1 208
8,08 %
6
ТОЛОНБАЕВ ТААЛАЙБЕК
741
4,95 %
7
АМАНБАЕВ БАКТЫБЕК АБДИЛАШИМОВИЧ
853
5,70 %
8
ТАЙГАРАЕВА ЭДИТА КАНЫБЕКОВНА
844
5,64 %
9
АКМАТОВ СТАЛБЕК ТЕМИРБЕКОВИЧ
714
4,77 %
10
АСТАРКУЛОВ УЛАН БОЛОТБЕКОВИЧ
518
3,46 %
11
Против всех
392
2,62 %
12
АКИМЖАНОВА РЫСГУЛ АБДЫМАНАПОВНА
459
3,07 %
13
ИБРАИМОВА АСЕЛЯ РАИМБЕКОВНА
329
2,20 %
14
ОСМОНОВ МИРБЕК ЛИСБЕКОВИЧ
317
2,12 %
15
РАИМБАЧАЕВА ВИНЕРА КАЛЫБЕКОВНА
237
1,58 %
16
ОМУРЗАКОВ АМАНБАЙ ТОКТОРОВИЧ
412
2,75 %
17
ЕСЕНАЛИЕВ ЧЫНГЫЗБЕК ЫРЫСБЕКОВИЧ
165
1,10 %
18
КЕНЖЕЕВА ЭЛЬМИРА ЖУСУПБЕКОВНА
160
1,07 %
19
БАЯМАНОВ ЭРКИНБЕК МУСАЛИЕВИЧ
139
0,93 %
20
АСЫЛБАЕВА ГЮЛЬШАТ КАДЫРОВНА
145
0,97 %
21
УСЕИНОВА НУРГУЛЬ ЭМИЛЬКАНОВНА
119
0,80 %
22
ИСАБЕКОВА ГУЛЗАТ ЖУМАБАЕВНА
187
1,25 %
23
КУБАТОВА КУЛЬИРА ИДРИСОВНА
135
0,90 %
24
КЫДЫРОВ АКАЙ ИМАРАЛИЕВИЧ
68
0,45 %
25
НАЙЗАБЕКОВА НУРЖАН БАЙТЕМИРОВНА
70
0,47 %
26
КУЛАМБАЕВ НИЯЗБЕК БЕКЖАНОВИЧ
38
0,25 %
№20 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
АЙТИЕВ ТЕМИРЛАН ТЫНЫЧБЕКОВИЧ
1 274
22,21 %
2
АЛЫМБЕКОВ МАКСАТ ДЖУМАКАДЫРОВИЧ
1 179
20,55 %
3
АТАМБАЕВ СЕИДБЕК АЛМАЗБЕКОВИЧ
648
11,30 %
4
Против всех
441
7,69 %
5
КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ
493
8,59 %
6
ИБРАИМОВА МАЛИКА БАГДАТОВНА
308
5,37 %
7
АСЕКОВА ГУЛМИРА АСАНКУЛОВНА
278
4,85 %
8
АШЫМБАЕВА ТОКТОБҮБҮ АБАСОВНА
240
4,18 %
9
БОЛГОНБАЕВ АЗАМАТ ТААЛАЙБЕКОВИЧ
212
3,70 %
10
КУРМАНБЕКОВА БЕРМЕТ КУРМАНБЕКОВНА
157
2,74 %
11
НАМАЗАЛИЕВ АЛТЫНБЕК АБДИСАЛАМОВИЧ
136
2,37 %
12
БАЙТЕМИРОВА ГУЛЯИМ КУДАЙБЕРДИЕВНА
85
1,48 %
13
АБДЫГУЛОВА АСЕЛЬ МИСИРОВНА
85
1,48 %
14
АЛЫБАЕВА ЖАҢЫЛ ИШЕНБЕКОВНА
59
1,03 %
15
ТАШИБЕКОВА ГУЛЬНАРА АДЫЛОВНА
58
1,01 %
16
МУХИДИНОВ ОЯТУЛЛО НУРАЛИЕВИЧ
41
0,71 %
17
ТАШМАТОВ САПАР ПЛАНОВИЧ
32
0,56 %
18
РАЗИКОВ АБРОР ДЖОНОНОВИЧ
10
0,17 %
19
Каттоосу жокко чыгарылды
0
0,00 %
№21 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
КОНГАНТИЕВ КУВАНЫЧБЕК КАМБАРАЛЫЕВИЧ
1 657
37,32 %
2
АБИРОВ ЖАНЫБЕК БОЛОТБЕКОВИЧ
1 137
25,61 %
3
АЙДАРБЕКОВ ЧИНГИЗ АЗАМАТОВИЧ
654
14,73 %
4
ЖЕЕНЧОРОЕВ МИРЛАН КАНАТБЕКОВИЧ
320
7,21 %
5
САДЫРБАЕВА ЖЫЛДЫЗ ЭСЕНБЕКОВНА
228
5,14 %
6
Против всех
204
4,59 %
7
АРБЫШЕВ БЕЙШЕН ТУРГУНБАЕВИЧ
62
1,40 %
8
СУПАТАЕВ МУНАРБЕК АБДУКАДЫРОВИЧ
25
0,56 %
9
ЧОМОЕВА НУРГУЛ ЖАНЫБЕКОВНА
23
0,52 %
10
ОМОНОВА ГУЛЬЧЕХРА ТААБАЛДИЕВНА
17
0,38 %
11
БАЙЗАКОВ ИЛЬЯС КАСЫМБЕКОВИЧ
17
0,38 %
12
БАПАЕВА ГҮЛСАНА ЖУНУСОВНА
34
0,77 %
13
ДЖАПАРКУЛОВА МАРИЯ ДУЛАТОВНА
28
0,63 %
14
ТАЖИБАЕВ КАНАТБЕК
12
0,27 %
15
САТЫНБАЕВ ДИНМУХАМБЕТ ДОКТУРБЕКОВИЧ
9
0,20 %
16
ТООТАЕВ УЛУКМЫРЗА АБДИЛАШИМОВИЧ
8
0,18 %
17
ТАЗАБЕКОВА ГҮЛШАТ АЛПАМЫШОВНА
5
0,11 %
№22 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
БЕКЕШЕВ ДАСТАН ДАЛАБАЙЕВИЧ
4 959
42,68 %
2
ИБРАГИМОВ БОЛОТ АДЫЛБЕКОВИЧ
2 247
19,34 %
3
ДОСАЛИЕВ ЭЛЬМИР АКУНАЛЫЕВИЧ
2 178
18,75 %
4
АБДЫКАДЫРОВ ЭМИЛБЕК МЫРЗАКУЛОВИЧ
892
7,68 %
5
КОЖОКУЛОВА ГУЛЯ АКМАТКУЛОВНА
349
3,00 %
6
Против всех
208
1,79 %
7
УЗАКОВА АИДА ОРОЗАЛИЕВНА
235
2,02 %
8
АТАНОВ ИРЛАН АЗИСОВИЧ
74
0,64 %
9
ИМАНБЕК КЫЗЫ БАКТЫГҮЛ
71
0,61 %
10
МУСУРАЛИЕВ ТУРАТБЕК АБДИЛАРИСОВИЧ
64
0,55 %
11
КАНИМЕТОВ САМАТ КАНИМЕТОВИЧ
60
0,52 %
12
АБДРАХМАНОВ КУБАНЫЧБЕК ИШЕНКАДЫРОВИЧ
79
0,68 %
13
АБДРАХМАНОВ САГЫНБЕК УМЕТАЛИЕВИЧ
117
1,01 %
14
БАХШАЛИЕВ ХАНСЫВАР РУСТАМОВИЧ
38
0,33 %
15
ОСМОНБЕТОВА ВЕНЕРА КУБАНЫЧБЕКОВНА
28
0,24 %
16
АБСАЛИЕВ АХМАТАЛИ САДЫРБЕКОВИЧ
19
0,16 %
17
Каттоосу жокко чыгарылды
0
0,00 %
№23 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
СУРАБАЛДИЕВА ЭЛЬВИРА ЖЫРГАЛБЕКОВНА
2 684
25,58 %
2
МАМАТАЛИЕВ МАРЛЕН АБДЫРАХМАНОВИЧ
1 927
18,36 %
3
КЫДЫРАЛИЕВ УМБЕТАЛЫ ТОКТОРАЛИЕВИЧ
1 687
16,08 %
4
ЧАЛОВ ИЛЬЯЗ АЛМАЗОВИЧ
1 386
13,21 %
5
ИСАТБЕК КЫЗЫ АИДА
1 098
10,46 %
6
КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ МАЙРАМБЕКОВИЧ
551
5,25 %
7
Против всех
291
2,77 %
8
ЧЕКИЛОВ РИНАТ ЭРКИНБЕКОВИЧ
389
3,71 %
9
ХАСАНОВ КАНАТ ЗЕРЛИКОВИЧ
122
1,16 %
10
ШАРШЕЕВ ИСКЕНДЕР ШЕРИМБЕКОВИЧ
84
0,80 %
11
МОЛДАЛИЕВ САТЫБЕК КАЛИЛОВИЧ
108
1,03 %
12
АСКАРБЕКОВ МАВЛЯН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ
104
0,99 %
13
ДАВЛЯНОВ ДАМИРБЕК ТАЙЫРБЕКОВИЧ
33
0,31 %
14
ТУРГУНБАЕВ АЛИАСКАР АБДЫЛДАЕВИЧ
29
0,28 %
№24 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
САЛЫМБЕКОВ ЖУМАБЕК МАМЫТБАЕВИЧ
1 751
27,70 %
2
КАРЫБЕК УУЛУ УЛУКБЕК
1 178
18,64 %
3
ИСМАИЛОВ АРАФАТ САЙДАХМАТОВИЧ
1 007
15,93 %
4
АКИМБАЕВА ГУЛЬНАРА ОРОЗБЕКОВНА
597
9,44 %
5
ЭРГЕШОВ КАЗЫБЕК КОЧКОРОВИЧ
395
6,25 %
6
Против всех
383
6,06 %
7
МОЛДАЛИЕВА ШАРИЙПА ТОКТОМАТОВНА
363
5,74 %
8
ТОКТОРБАЕВА КЫЯЛ АЙТБЕКОВНА
276
4,37 %
9
ШАРАПОВА ЖИБЕК ЗАКИРОВНА
109
1,72 %
10
ИСАЕВА МАЙРАМКУЛЬ ТУРГУНБЕКОВНА
58
0,92 %
11
ИБРАЙМАКУНОВ ДАНИЯР ОМУРБЕКОВИЧ
66
1,04 %
12
ОРОЗБАЕВ МИРЛАН КУБАТБЕКОВИЧ
55
0,87 %
13
КУЛЬМАМБЕТОВА АЛТЫНАЙ БОЛТАЕВНА
42
0,66 %
14
КАЙЫПОВ ЭРЖАН СУЛАЙМАНОВИЧ
41
0,65 %
15
Каттоосу жокко чыгарылды
0
0,00 %
№25 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ТЕНТИШЕВ БАКЫТ ЭРКИНОВИЧ
777
24,04 %
2
ШАБАЗОВ БАХРИДИН ВАЛИЕВИЧ
731
22,62 %
3
ТАШТАНБЕКОВ АКБОКОН ДУКЕНОВИЧ
280
8,66 %
4
НИКИТЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
219
6,78 %
5
АЛКАНОВА ЭЛНУРА САЙДИРАКМАНОВНА
210
6,50 %
6
СЕЙТКАЗИЕВА ЭРКЕАЙЫМ АЛЫМОВНА
155
4,80 %
7
ТЕРДИКБАЕВ ЭРЛИС ДЖЕКШЕНОВИЧ
140
4,33 %
8
ЖУМАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗКАН ЗАЙНИДИНОВНА
138
4,27 %
9
АСАНБЕКОВ ЖАНЫБЕК АСАНБЕКОВИЧ
138
4,27 %
10
МОЛДОБАЕВ БАКТЫБЕК САДЫРОВИЧ
129
3,99 %
11
Против всех
81
2,51 %
12
СОЛТОНБЕКОВА АЛИЗА КАРЫПБЕКОВНА
61
1,89 %
13
ИМАНОВ АКАН ЭРИКОВИЧ
45
1,39 %
14
ЖУНУСБЕКОВ ТӨРӨКАН БЕЙШЕНБЕКОВИЧ
38
1,18 %
15
ШЕРИКУЛОВА МИНАРА АНАРБЕКОВНА
38
1,18 %
16
МОЛДОКУЛОВА ГУЛЗАР КУМАРОВНА
11
0,34 %
17
КУЛМАМБЕТОВ БАКЫТБЕК ЧОЛПОНБЕКОВИЧ
17
0,53 %
18
КАРАБАЕВА КАНЫМБУ ИСИРАИЛОВНА
24
0,74 %
№26 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
БЕЙШЕНАЛИЕВ АЛЫМКАДЫР САВИРДИНОВИЧ
109
32,15 %
2
ИСАЕВА ДЖАМИЛЯ КУБАНЫЧБЕКОВНА
89
26,25 %
3
АБАКИРОВ ЭЛЬДАР КУРМАНБЕКОВИЧ
47
13,86 %
4
ИСЕНАЛИЕВ ЭРКИНБЕК АСКЕЕВИЧ
42
12,39 %
5
МУРСАЛИЕВ АКЫЛБЕК РЫСКЕЛЬДИЕВИЧ
15
4,42 %
6
САККАРАЕВ МЕДЕРБЕК ДЖАМАНКУЛОВИЧ
14
4,13 %
7
ИСАЕВ АКЖОЛ АПСАМАТОВИЧ
12
3,54 %
8
Против всех
2
0,59 %
9
БОРОНЧИЕВА АЙГЕРИМ ШАМИЛЬЕВНА
1
0,29 %
10
АЙТИМБЕТОВА АЙСУЛУУ КУРМАНБАЕВНА
2
0,59 %
11
СЫДЫГАЛИЕВ НУРМУХАМЕД АШЫМБЕКОВИЧ
1
0,29 %
12
БЕЙШЕНБАЕВА ГУЛЬНИЗА ДЖУМАБЕКОВНА
2
0,59 %
13
АБДЫЛАС ЖАРКЫН
1
0,29 %
14
КУРМАНАЛИЕВА ГУЛЬНАЗ ШАРШЕНАЛИЕВНА
1
0,29 %
15
КОЖОМКУЛОВ ФАРХАТ АЙБЕКОВИЧ
1
0,29 %
16
АСКАРОВА АЙНУРА АЛМАСБЕКОВНА
0
0,00 %
17
БОТОБАЕВ АЙБЕК КУРМАНОВИЧ
0
0,00 %
18
СУБАНОВ АЙБЕК МАНАСБЕКОВИЧ
0
0,00 %
№27 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
ТҮМӨНБАЕВ АКЫЛБЕК ТОГУЗБАЕВИЧ
3 019
15,79 %
2
МОЛДОБЕКОВА ГУЛКАН САКИНОВНА
2 667
13,95 %
3
АЛЫМБЕКОВ ИСКЕНДЕР КЕНЕШБЕКОВИЧ
981
5,13 %
4
АСАНКУЛОВА АЛТЫНАЙ ДЖОЛУЧУЕВНА
1 453
7,60 %
5
ДЖАИЛОВ ТААЛАЙБЕК КАРЫПОВИЧ
1 080
5,65 %
6
ИСАМАТОВА АЙЗАТ ТЫНЫБЕКОВНА
879
4,60 %
7
СУЛТАНОВ КАНЫБЕК СУЛТАНОВИЧ
856
4,48 %
8
ОЗБЕКОВА ЖЕНИШГУЛ АВАЗОВНА
807
4,22 %
9
СУРАНАЛИЕВ ТАЛГАТ ЧЫНЫБЕКОВИЧ
796
4,16 %
10
АТАЕВ АКЖОЛ САБЫРБЕКОВИЧ
760
3,98 %
11
МУРАТБЕКОВ ТАБЫЛДЫ МУРАТБЕКОВИЧ
705
3,69 %
12
ТААЛАЙБЕКОВ ТАГИР ТААЛАЙБЕКОВИЧ
644
3,37 %
13
АСАКЕЕВ РИНАТ САПАРБЕКОВИЧ
595
3,11 %
14
АБДЫКАЛЫКОВА ГҮЛБАРА КАДЫРБЕКОВНА
499
2,61 %
15
НАМАЗОВА БУРУЛ ТИЛЕКОВНА
548
2,87 %
16
СУПАТАЕВА АЛЬФИРА ИЛИЯСОВНА
626
3,27 %
17
АЛЫМБАЕВА ЭЛЬНУРА СТАЛИКОВНА
414
2,17 %
18
Против всех
360
1,88 %
19
ДЖУМАБЕКОВА АКЫЛСАЙРА КАДЫРАЛИЕВНА
399
2,09 %
20
ШАБДАНБАЕВ КАНАТ КЕНЕШОВИЧ
296
1,55 %
21
ДЕРКИМБАЕВА АСЕЛЬ УРУСОВНА
226
1,18 %
22
КАЧКЫНОВ САМАТ ТУРГАНБЕКОВИЧ
165
0,86 %
23
АСАМУДИНОВ БАКТЫБЕК АСАНОВИЧ
152
0,80 %
24
МЕРКАНОВ АДИЛЕТ АСАНОВИЧ
124
0,65 %
25
ДУБАНБАЕВА АНАР САРТБАЕВНА
66
0,35 %
№28 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
КОКУЛОВ ЭРУЛАН КАЛЧОРОЕВИЧ
747
15,34 %
2
ЖУНУШБАЕВА РАХАТ МЫРЗАБЕКОВНА
726
14,91 %
3
ДОРОЕВ АЗАМАТ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
569
11,68 %
4
ИСМАИЛОВ МУРАТБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
519
10,66 %
5
УСЕНОВА ЭЛЬМИРА ВАЛЕНТИНОВНА
419
8,60 %
6
САГЫНАЕВ БОЛОТ ТУРУСБЕКОВИЧ
421
8,64 %
7
ОМОРОВА АЙНУР САМЫЙБЕКОВНА
369
7,58 %
8
ЖУНУШАЛИЕВА МЭЭРИМ КУБАНЫЧБЕКОВНА
292
6,00 %
9
ТҮЛӨБАЕВ БАЛБАК ЗАРЛЫКОВИЧ
260
5,34 %
10
АБДЫМАМБЕТОВА МУНАРА БАЙСЫМАКОВНА
169
3,47 %
11
МАЛИЕВ АРСЛАНБЕК КАСЫМАКУНОВИЧ
144
2,96 %
12
ИБРАЕВ САМАТБЕК КУЛУКЕЕВИЧ
106
2,18 %
13
КЕМЕЛОВ АКЫЛ КАНАТБЕКОВИЧ
60
1,23 %
14
Против всех
24
0,49 %
15
ОНГОЕВ НУРЛАН АСЫЛБЕКОВИЧ
24
0,49 %
16
ЖОЛДОШБЕКОВ ЭРАЛЫ ЖОЛДОШБЕКОВИЧ
10
0,21 %
17
АСАНАКУНОВА ЖЫЛДЫЗ ЖАРТЫЕВНА
11
0,23 %
№29 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
БЕЛЕКОВ АДИЛЕТ ЧОЛПОНБЕКОВИЧ
669
32,65 %
2
ЖУНУШАЛИЕВА ГҮЛСҮНКАН ИШЕНГАЗИЕВНА
276
13,47 %
3
СЫДЫГАЛИЕВ НУРБЕК ОМУРБЕКОВИЧ
248
12,10 %
4
АБЫКЕЕВ ТЕМИРБОЛОТ АСАНАЛИЕВИЧ
224
10,93 %
5
КУЛБАРАКОВ АБТАНДИЛ ИЛДУЗОВИЧ
182
8,88 %
6
ТЫНАЛИЕВ АЙЖИГИТ КАЗАКБАЕВИЧ
144
7,03 %
7
ТОКТОМАМБЕТОВ АМАНКУЛ ЖАПАРБЕКОВИЧ
128
6,25 %
8
ЭДИЛБЕКОВ ЧОЛПОНБЕК
85
4,15 %
9
МУРЗАКИМОВА АЛТЫНКУЛЬ ЖЭЭНБЕКОВНА
51
2,49 %
10
Против всех
16
0,78 %
11
КУРУЧБЕКОВ АСКАРБЕК БАКТЫБЕКОВИЧ
14
0,68 %
12
ИБРАЕВ ТАЛАНТБЕК ЖЕКШЕНОВИЧ
5
0,24 %
13
ТАШТАНБЕКОВА МАДИНА ТАШТАНБЕКОВНА
4
0,20 %
14
ЭСЕНКАНОВА АЙЗАДА САТАРБЕКОВНА
3
0,15 %
№30 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
БАКАСОВ УЛАН БОЛОТБЕКОВИЧ
262
27,32 %
2
НУРДИНОВ БЕЙШЕНАЛЫ
209
21,79 %
3
САМАКОВ КУБАНЫЧБЕК КАРГАНБЕКОВИЧ
125
13,03 %
4
ТААЛАЙБЕК КЫЗЫ ЖЫЛДЫЗ
111
11,57 %
5
САМЫЙКОЖО МИРЛАН
53
5,53 %
6
СЫДЫКОВ МУРАДИЛ ЖАНЫШБЕКОВИЧ
62
6,47 %
7
ОСМОНАЛИЕВА ХАНЗАДА ИСАКОВНА
40
4,17 %
8
АБДЫКАДЫРОВ АДЫЛБЕК БЕЙШЕМБАЕВИЧ
30
3,13 %
9
МӨНДҮРБАЕВА ЫРЫСБҮБҮ МУКАНБЕТОВНА
23
2,40 %
10
ЖУМАКАНОВ МУСТАФА БЕЙШЕБАЕВИЧ
21
2,19 %
11
ЖАЙЛООБАЕВ АЙБЕК ТОКТОГОНОВИЧ
17
1,77 %
12
Против всех
2
0,21 %
13
КУЛЕНБЕКОВ ЫРЫСБЕК КЫРМАНЧИЕВИЧ
1
0,10 %
14
МЫКТЫБЕКОВА АЙДАНА МЫКТЫБЕКОВНА
1
0,10 %
15
КАПАРОВ ЧЫНГЫЗ КАПАРОВИЧ
2
0,21 %