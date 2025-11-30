21:24
Власть

Предварительные итоги выборов в ЖК: округа № 16-30

В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах. По данным Центризбиркома, по стране работали 2 тысячи 492 избирательных участка, включая те, которые были открыты за рубежом.

К участию в выборах были зарегистрированы 467 кандидатов. В общий список избирателей были внесены 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

Согласно данным ЦИК, предварительные итоги по следующим округам выглядят так:  

№16 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ДЖУМАБЕКОВ ДАСТАНБЕК АРТИСБЕКОВИЧ 2 450 31,58 %
2 ЧОТОНОВ МЕДЕР ОСКОНБЕКОВИЧ 1 546 19,93 %
3 КАЙРЫЛБЕКОВА МЕДИНА КАЙРЫЛБЕКОВНА 964 12,42 %
4 МУРАТАЛИЕВ МАРАТ МОЛДОНОВИЧ 771 9,94 %
5 ЖАКЫШОВ РУСЛАНБЕК ШЕРГАЗИЕВИЧ 788 10,16 %
6 БИЙМЫРЗА УУЛУ АЗИЗ 388 5,00 %
7 РАСУЛ КЫЗЫ МИРГҮЛ 409 5,27 %
8 СЫЙДАЛИЕВА МЭЭРИМ ТӨРӨБЕКОВНА 183 2,36 %
9 КАПАЛОВ АДЫЛБЕК ЭШИМБЕКОВИЧ 113 1,46 %
10 Против всех 73 0,94 %
11 СУЮНБАЕВ МЕДЕТБЕК РЫСБЕКОВИЧ 74 0,95 %
№17 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 УЗАКБАЕВ УЛУКБЕК КАМЧИБЕКОВИЧ 5 291 26,92 %
2 АЗЫГАЛИЕВ НУРЛАНБЕК АСАНБЕКОВИЧ 4 796 24,40 %
3 ЧОЙБЕКОВ БАКТЫБЕК КАНЫБЕКОВИЧ 3 861 19,65 %
4 ЭСЕНАМАНОВА ЧОЛПОН ЗАМИРБЕКОВНА 1 593 8,11 %
5 ЧЫНЫБАЕВА АЙЖАН АДАМКАЛИЕВНА 945 4,81 %
6 АСАНАЛИЕВ АСКАТ УЛАНБЕКОВИЧ 627 3,19 %
7 Против всех 276 1,40 %
8 КУРМАНАЛИЕВА КОЙСУН АБЛАБЕКОВНА 369 1,88 %
9 ЖАНУЗАКОВА КЫЯЛ БАЙЫШЕВНА 379 1,93 %
10 НУРМУХАМЕДОВ ЭРНАЗАР МУРАТБЕКОВИЧ 382 1,94 %
11 КАМЧЫБЕКОВ АДИЛЕТ САБЫРБЕКОВИЧ 326 1,66 %
12 САБЫРБЕКОВА ЫРЫС САБЫРБЕКОВНА 274 1,39 %
13 МАНАМКУЛОВ ДАСТАН МАЙРАМБЕКОВИЧ 268 1,36 %
14 КАСАНАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗ ОСТЕМИРОВНА 265 1,35 %
15 Каттоосу жокко чыгарылды 0 0,00 %
№18 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ХАНДЖЕЗА КАРИМ ЛЕМЗАРОВИЧ 1 953 15,07 %
2 БИЙБОСУНОВ ЭРКИН КУВАТБЕКОВИЧ 1 942 14,98 %
3 САТИЕВА ГУЛЖАН ЭРКИНБЕКОВНА 1 337 10,31 %
4 ЛУРОВА ЛЕЙЛА ХИЯНОВНА 1 169 9,02 %
5 ОСКОМБАЕВ АЗАТ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 1 145 8,83 %
6 ЧОМОЕВ БАКЫТ МУРАТБЕКОВИЧ 1 562 12,05 %
7 ЭДИГЕЕВ ЖЕНИШБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 889 6,86 %
8 САРТПАЕВ ЭДИК ОМУРЗАКОВИЧ 776 5,99 %
9 МАМБЕТАЛИЕВ АЛТЫНБЕК ДЖУМАБАЕВИЧ 744 5,74 %
10 БОДОШЕВ ТАЛАНТБЕК ТЕМИРХАНОВИЧ 453 3,49 %
11 МАМАДЖАНОВА МУНАРА МАМАДЖАНОВНА 391 3,02 %
12 АШИРБАЕВ ЭЛКИНБЕК ТОКТОГОНОВИЧ 164 1,27 %
13 СУЛТАНКУЛОВА АЛТЫНАЙ ЭРКИНБЕКОВНА 132 1,02 %
14 Против всех 155 1,20 %
15 БИЙМЫРСАЕВА ДАМИРА БАЙТЕРЕКОВНА 93 0,72 %
16 АЙДАРОВ МАНАС МУСАДИНОВИЧ 48 0,37 %
17 САТЫБАЛДЫЕВ БУСУРМАН 10 0,08 %
№19 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 АЛИЕВ МЕДЕРБЕК КУБАНЫЧЕВИЧ 1 622 10,84 %
2 ДЖУНУСАЛИЕВ РАМИС МАЙРАМБЕКОВИЧ 2 042 13,65 %
3 ЭГЕМБЕРДИЕВ АБДЫЛДАБЕК ЖОЛДОШАЛИЕВИЧ 1 658 11,09 %
4 КЕНЖЕБАЕВ АМАНКАН БАТЫРБЕКОВИЧ 1 385 9,26 %
5 САРИЕВ УЛАН АЛМАСБЕКОВИЧ 1 208 8,08 %
6 ТОЛОНБАЕВ ТААЛАЙБЕК 741 4,95 %
7 АМАНБАЕВ БАКТЫБЕК АБДИЛАШИМОВИЧ 853 5,70 %
8 ТАЙГАРАЕВА ЭДИТА КАНЫБЕКОВНА 844 5,64 %
9 АКМАТОВ СТАЛБЕК ТЕМИРБЕКОВИЧ 714 4,77 %
10 АСТАРКУЛОВ УЛАН БОЛОТБЕКОВИЧ 518 3,46 %
11 Против всех 392 2,62 %
12 АКИМЖАНОВА РЫСГУЛ АБДЫМАНАПОВНА 459 3,07 %
13 ИБРАИМОВА АСЕЛЯ РАИМБЕКОВНА 329 2,20 %
14 ОСМОНОВ МИРБЕК ЛИСБЕКОВИЧ 317 2,12 %
15 РАИМБАЧАЕВА ВИНЕРА КАЛЫБЕКОВНА 237 1,58 %
16 ОМУРЗАКОВ АМАНБАЙ ТОКТОРОВИЧ 412 2,75 %
17 ЕСЕНАЛИЕВ ЧЫНГЫЗБЕК ЫРЫСБЕКОВИЧ 165 1,10 %
18 КЕНЖЕЕВА ЭЛЬМИРА ЖУСУПБЕКОВНА 160 1,07 %
19 БАЯМАНОВ ЭРКИНБЕК МУСАЛИЕВИЧ 139 0,93 %
20 АСЫЛБАЕВА ГЮЛЬШАТ КАДЫРОВНА 145 0,97 %
21 УСЕИНОВА НУРГУЛЬ ЭМИЛЬКАНОВНА 119 0,80 %
22 ИСАБЕКОВА ГУЛЗАТ ЖУМАБАЕВНА 187 1,25 %
23 КУБАТОВА КУЛЬИРА ИДРИСОВНА 135 0,90 %
24 КЫДЫРОВ АКАЙ ИМАРАЛИЕВИЧ 68 0,45 %
25 НАЙЗАБЕКОВА НУРЖАН БАЙТЕМИРОВНА 70 0,47 %
26 КУЛАМБАЕВ НИЯЗБЕК БЕКЖАНОВИЧ 38 0,25 %
№20 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 АЙТИЕВ ТЕМИРЛАН ТЫНЫЧБЕКОВИЧ 1 274 22,21 %
2 АЛЫМБЕКОВ МАКСАТ ДЖУМАКАДЫРОВИЧ 1 179 20,55 %
3 АТАМБАЕВ СЕИДБЕК АЛМАЗБЕКОВИЧ 648 11,30 %
4 Против всех 441 7,69 %
5 КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ 493 8,59 %
6 ИБРАИМОВА МАЛИКА БАГДАТОВНА 308 5,37 %
7 АСЕКОВА ГУЛМИРА АСАНКУЛОВНА 278 4,85 %
8 АШЫМБАЕВА ТОКТОБҮБҮ АБАСОВНА 240 4,18 %
9 БОЛГОНБАЕВ АЗАМАТ ТААЛАЙБЕКОВИЧ 212 3,70 %
10 КУРМАНБЕКОВА БЕРМЕТ КУРМАНБЕКОВНА 157 2,74 %
11 НАМАЗАЛИЕВ АЛТЫНБЕК АБДИСАЛАМОВИЧ 136 2,37 %
12 БАЙТЕМИРОВА ГУЛЯИМ КУДАЙБЕРДИЕВНА 85 1,48 %
13 АБДЫГУЛОВА АСЕЛЬ МИСИРОВНА 85 1,48 %
14 АЛЫБАЕВА ЖАҢЫЛ ИШЕНБЕКОВНА 59 1,03 %
15 ТАШИБЕКОВА ГУЛЬНАРА АДЫЛОВНА 58 1,01 %
16 МУХИДИНОВ ОЯТУЛЛО НУРАЛИЕВИЧ 41 0,71 %
17 ТАШМАТОВ САПАР ПЛАНОВИЧ 32 0,56 %
18 РАЗИКОВ АБРОР ДЖОНОНОВИЧ 10 0,17 %
19 Каттоосу жокко чыгарылды 0 0,00 %
№21 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 КОНГАНТИЕВ КУВАНЫЧБЕК КАМБАРАЛЫЕВИЧ 1 657 37,32 %
2 АБИРОВ ЖАНЫБЕК БОЛОТБЕКОВИЧ 1 137 25,61 %
3 АЙДАРБЕКОВ ЧИНГИЗ АЗАМАТОВИЧ 654 14,73 %
4 ЖЕЕНЧОРОЕВ МИРЛАН КАНАТБЕКОВИЧ 320 7,21 %
5 САДЫРБАЕВА ЖЫЛДЫЗ ЭСЕНБЕКОВНА 228 5,14 %
6 Против всех 204 4,59 %
7 АРБЫШЕВ БЕЙШЕН ТУРГУНБАЕВИЧ 62 1,40 %
8 СУПАТАЕВ МУНАРБЕК АБДУКАДЫРОВИЧ 25 0,56 %
9 ЧОМОЕВА НУРГУЛ ЖАНЫБЕКОВНА 23 0,52 %
10 ОМОНОВА ГУЛЬЧЕХРА ТААБАЛДИЕВНА 17 0,38 %
11 БАЙЗАКОВ ИЛЬЯС КАСЫМБЕКОВИЧ 17 0,38 %
12 БАПАЕВА ГҮЛСАНА ЖУНУСОВНА 34 0,77 %
13 ДЖАПАРКУЛОВА МАРИЯ ДУЛАТОВНА 28 0,63 %
14 ТАЖИБАЕВ КАНАТБЕК 12 0,27 %
15 САТЫНБАЕВ ДИНМУХАМБЕТ ДОКТУРБЕКОВИЧ 9 0,20 %
16 ТООТАЕВ УЛУКМЫРЗА АБДИЛАШИМОВИЧ 8 0,18 %
17 ТАЗАБЕКОВА ГҮЛШАТ АЛПАМЫШОВНА 5 0,11 %
№22 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 БЕКЕШЕВ ДАСТАН ДАЛАБАЙЕВИЧ 4 959 42,68 %
2 ИБРАГИМОВ БОЛОТ АДЫЛБЕКОВИЧ 2 247 19,34 %
3 ДОСАЛИЕВ ЭЛЬМИР АКУНАЛЫЕВИЧ 2 178 18,75 %
4 АБДЫКАДЫРОВ ЭМИЛБЕК МЫРЗАКУЛОВИЧ 892 7,68 %
5 КОЖОКУЛОВА ГУЛЯ АКМАТКУЛОВНА 349 3,00 %
6 Против всех 208 1,79 %
7 УЗАКОВА АИДА ОРОЗАЛИЕВНА 235 2,02 %
8 АТАНОВ ИРЛАН АЗИСОВИЧ 74 0,64 %
9 ИМАНБЕК КЫЗЫ БАКТЫГҮЛ 71 0,61 %
10 МУСУРАЛИЕВ ТУРАТБЕК АБДИЛАРИСОВИЧ 64 0,55 %
11 КАНИМЕТОВ САМАТ КАНИМЕТОВИЧ 60 0,52 %
12 АБДРАХМАНОВ КУБАНЫЧБЕК ИШЕНКАДЫРОВИЧ 79 0,68 %
13 АБДРАХМАНОВ САГЫНБЕК УМЕТАЛИЕВИЧ 117 1,01 %
14 БАХШАЛИЕВ ХАНСЫВАР РУСТАМОВИЧ 38 0,33 %
15 ОСМОНБЕТОВА ВЕНЕРА КУБАНЫЧБЕКОВНА 28 0,24 %
16 АБСАЛИЕВ АХМАТАЛИ САДЫРБЕКОВИЧ 19 0,16 %
17 Каттоосу жокко чыгарылды 0 0,00 %
№23 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 СУРАБАЛДИЕВА ЭЛЬВИРА ЖЫРГАЛБЕКОВНА 2 684 25,58 %
2 МАМАТАЛИЕВ МАРЛЕН АБДЫРАХМАНОВИЧ 1 927 18,36 %
3 КЫДЫРАЛИЕВ УМБЕТАЛЫ ТОКТОРАЛИЕВИЧ 1 687 16,08 %
4 ЧАЛОВ ИЛЬЯЗ АЛМАЗОВИЧ 1 386 13,21 %
5 ИСАТБЕК КЫЗЫ АИДА 1 098 10,46 %
6 КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ МАЙРАМБЕКОВИЧ 551 5,25 %
7 Против всех 291 2,77 %
8 ЧЕКИЛОВ РИНАТ ЭРКИНБЕКОВИЧ 389 3,71 %
9 ХАСАНОВ КАНАТ ЗЕРЛИКОВИЧ 122 1,16 %
10 ШАРШЕЕВ ИСКЕНДЕР ШЕРИМБЕКОВИЧ 84 0,80 %
11 МОЛДАЛИЕВ САТЫБЕК КАЛИЛОВИЧ 108 1,03 %
12 АСКАРБЕКОВ МАВЛЯН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 104 0,99 %
13 ДАВЛЯНОВ ДАМИРБЕК ТАЙЫРБЕКОВИЧ 33 0,31 %
14 ТУРГУНБАЕВ АЛИАСКАР АБДЫЛДАЕВИЧ 29 0,28 %
№24 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 САЛЫМБЕКОВ ЖУМАБЕК МАМЫТБАЕВИЧ 1 751 27,70 %
2 КАРЫБЕК УУЛУ УЛУКБЕК 1 178 18,64 %
3 ИСМАИЛОВ АРАФАТ САЙДАХМАТОВИЧ 1 007 15,93 %
4 АКИМБАЕВА ГУЛЬНАРА ОРОЗБЕКОВНА 597 9,44 %
5 ЭРГЕШОВ КАЗЫБЕК КОЧКОРОВИЧ 395 6,25 %
6 Против всех 383 6,06 %
7 МОЛДАЛИЕВА ШАРИЙПА ТОКТОМАТОВНА 363 5,74 %
8 ТОКТОРБАЕВА КЫЯЛ АЙТБЕКОВНА 276 4,37 %
9 ШАРАПОВА ЖИБЕК ЗАКИРОВНА 109 1,72 %
10 ИСАЕВА МАЙРАМКУЛЬ ТУРГУНБЕКОВНА 58 0,92 %
11 ИБРАЙМАКУНОВ ДАНИЯР ОМУРБЕКОВИЧ 66 1,04 %
12 ОРОЗБАЕВ МИРЛАН КУБАТБЕКОВИЧ 55 0,87 %
13 КУЛЬМАМБЕТОВА АЛТЫНАЙ БОЛТАЕВНА 42 0,66 %
14 КАЙЫПОВ ЭРЖАН СУЛАЙМАНОВИЧ 41 0,65 %
15 Каттоосу жокко чыгарылды 0 0,00 %
№25 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ТЕНТИШЕВ БАКЫТ ЭРКИНОВИЧ 777 24,04 %
2 ШАБАЗОВ БАХРИДИН ВАЛИЕВИЧ 731 22,62 %
3 ТАШТАНБЕКОВ АКБОКОН ДУКЕНОВИЧ 280 8,66 %
4 НИКИТЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 219 6,78 %
5 АЛКАНОВА ЭЛНУРА САЙДИРАКМАНОВНА 210 6,50 %
6 СЕЙТКАЗИЕВА ЭРКЕАЙЫМ АЛЫМОВНА 155 4,80 %
7 ТЕРДИКБАЕВ ЭРЛИС ДЖЕКШЕНОВИЧ 140 4,33 %
8 ЖУМАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗКАН ЗАЙНИДИНОВНА 138 4,27 %
9 АСАНБЕКОВ ЖАНЫБЕК АСАНБЕКОВИЧ 138 4,27 %
10 МОЛДОБАЕВ БАКТЫБЕК САДЫРОВИЧ 129 3,99 %
11 Против всех 81 2,51 %
12 СОЛТОНБЕКОВА АЛИЗА КАРЫПБЕКОВНА 61 1,89 %
13 ИМАНОВ АКАН ЭРИКОВИЧ 45 1,39 %
14 ЖУНУСБЕКОВ ТӨРӨКАН БЕЙШЕНБЕКОВИЧ 38 1,18 %
15 ШЕРИКУЛОВА МИНАРА АНАРБЕКОВНА 38 1,18 %
16 МОЛДОКУЛОВА ГУЛЗАР КУМАРОВНА 11 0,34 %
17 КУЛМАМБЕТОВ БАКЫТБЕК ЧОЛПОНБЕКОВИЧ 17 0,53 %
18 КАРАБАЕВА КАНЫМБУ ИСИРАИЛОВНА 24 0,74 %
№26 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 БЕЙШЕНАЛИЕВ АЛЫМКАДЫР САВИРДИНОВИЧ 109 32,15 %
2 ИСАЕВА ДЖАМИЛЯ КУБАНЫЧБЕКОВНА 89 26,25 %
3 АБАКИРОВ ЭЛЬДАР КУРМАНБЕКОВИЧ 47 13,86 %
4 ИСЕНАЛИЕВ ЭРКИНБЕК АСКЕЕВИЧ 42 12,39 %
5 МУРСАЛИЕВ АКЫЛБЕК РЫСКЕЛЬДИЕВИЧ 15 4,42 %
6 САККАРАЕВ МЕДЕРБЕК ДЖАМАНКУЛОВИЧ 14 4,13 %
7 ИСАЕВ АКЖОЛ АПСАМАТОВИЧ 12 3,54 %
8 Против всех 2 0,59 %
9 БОРОНЧИЕВА АЙГЕРИМ ШАМИЛЬЕВНА 1 0,29 %
10 АЙТИМБЕТОВА АЙСУЛУУ КУРМАНБАЕВНА 2 0,59 %
11 СЫДЫГАЛИЕВ НУРМУХАМЕД АШЫМБЕКОВИЧ 1 0,29 %
12 БЕЙШЕНБАЕВА ГУЛЬНИЗА ДЖУМАБЕКОВНА 2 0,59 %
13 АБДЫЛАС ЖАРКЫН 1 0,29 %
14 КУРМАНАЛИЕВА ГУЛЬНАЗ ШАРШЕНАЛИЕВНА 1 0,29 %
15 КОЖОМКУЛОВ ФАРХАТ АЙБЕКОВИЧ 1 0,29 %
16 АСКАРОВА АЙНУРА АЛМАСБЕКОВНА 0 0,00 %
17 БОТОБАЕВ АЙБЕК КУРМАНОВИЧ 0 0,00 %
18 СУБАНОВ АЙБЕК МАНАСБЕКОВИЧ 0 0,00 %
№27 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ТҮМӨНБАЕВ АКЫЛБЕК ТОГУЗБАЕВИЧ 3 019 15,79 %
2 МОЛДОБЕКОВА ГУЛКАН САКИНОВНА 2 667 13,95 %
3 АЛЫМБЕКОВ ИСКЕНДЕР КЕНЕШБЕКОВИЧ 981 5,13 %
4 АСАНКУЛОВА АЛТЫНАЙ ДЖОЛУЧУЕВНА 1 453 7,60 %
5 ДЖАИЛОВ ТААЛАЙБЕК КАРЫПОВИЧ 1 080 5,65 %
6 ИСАМАТОВА АЙЗАТ ТЫНЫБЕКОВНА 879 4,60 %
7 СУЛТАНОВ КАНЫБЕК СУЛТАНОВИЧ 856 4,48 %
8 ОЗБЕКОВА ЖЕНИШГУЛ АВАЗОВНА 807 4,22 %
9 СУРАНАЛИЕВ ТАЛГАТ ЧЫНЫБЕКОВИЧ 796 4,16 %
10 АТАЕВ АКЖОЛ САБЫРБЕКОВИЧ 760 3,98 %
11 МУРАТБЕКОВ ТАБЫЛДЫ МУРАТБЕКОВИЧ 705 3,69 %
12 ТААЛАЙБЕКОВ ТАГИР ТААЛАЙБЕКОВИЧ 644 3,37 %
13 АСАКЕЕВ РИНАТ САПАРБЕКОВИЧ 595 3,11 %
14 АБДЫКАЛЫКОВА ГҮЛБАРА КАДЫРБЕКОВНА 499 2,61 %
15 НАМАЗОВА БУРУЛ ТИЛЕКОВНА 548 2,87 %
16 СУПАТАЕВА АЛЬФИРА ИЛИЯСОВНА 626 3,27 %
17 АЛЫМБАЕВА ЭЛЬНУРА СТАЛИКОВНА 414 2,17 %
18 Против всех 360 1,88 %
19 ДЖУМАБЕКОВА АКЫЛСАЙРА КАДЫРАЛИЕВНА 399 2,09 %
20 ШАБДАНБАЕВ КАНАТ КЕНЕШОВИЧ 296 1,55 %
21 ДЕРКИМБАЕВА АСЕЛЬ УРУСОВНА 226 1,18 %
22 КАЧКЫНОВ САМАТ ТУРГАНБЕКОВИЧ 165 0,86 %
23 АСАМУДИНОВ БАКТЫБЕК АСАНОВИЧ 152 0,80 %
24 МЕРКАНОВ АДИЛЕТ АСАНОВИЧ 124 0,65 %
25 ДУБАНБАЕВА АНАР САРТБАЕВНА 66 0,35 %
№28 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 КОКУЛОВ ЭРУЛАН КАЛЧОРОЕВИЧ 747 15,34 %
2 ЖУНУШБАЕВА РАХАТ МЫРЗАБЕКОВНА 726 14,91 %
3 ДОРОЕВ АЗАМАТ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 569 11,68 %
4 ИСМАИЛОВ МУРАТБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 519 10,66 %
5 УСЕНОВА ЭЛЬМИРА ВАЛЕНТИНОВНА 419 8,60 %
6 САГЫНАЕВ БОЛОТ ТУРУСБЕКОВИЧ 421 8,64 %
7 ОМОРОВА АЙНУР САМЫЙБЕКОВНА 369 7,58 %
8 ЖУНУШАЛИЕВА МЭЭРИМ КУБАНЫЧБЕКОВНА 292 6,00 %
9 ТҮЛӨБАЕВ БАЛБАК ЗАРЛЫКОВИЧ 260 5,34 %
10 АБДЫМАМБЕТОВА МУНАРА БАЙСЫМАКОВНА 169 3,47 %
11 МАЛИЕВ АРСЛАНБЕК КАСЫМАКУНОВИЧ 144 2,96 %
12 ИБРАЕВ САМАТБЕК КУЛУКЕЕВИЧ 106 2,18 %
13 КЕМЕЛОВ АКЫЛ КАНАТБЕКОВИЧ 60 1,23 %
14 Против всех 24 0,49 %
15 ОНГОЕВ НУРЛАН АСЫЛБЕКОВИЧ 24 0,49 %
16 ЖОЛДОШБЕКОВ ЭРАЛЫ ЖОЛДОШБЕКОВИЧ 10 0,21 %
17 АСАНАКУНОВА ЖЫЛДЫЗ ЖАРТЫЕВНА 11 0,23 %
№29 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 БЕЛЕКОВ АДИЛЕТ ЧОЛПОНБЕКОВИЧ 669 32,65 %
2 ЖУНУШАЛИЕВА ГҮЛСҮНКАН ИШЕНГАЗИЕВНА 276 13,47 %
3 СЫДЫГАЛИЕВ НУРБЕК ОМУРБЕКОВИЧ 248 12,10 %
4 АБЫКЕЕВ ТЕМИРБОЛОТ АСАНАЛИЕВИЧ 224 10,93 %
5 КУЛБАРАКОВ АБТАНДИЛ ИЛДУЗОВИЧ 182 8,88 %
6 ТЫНАЛИЕВ АЙЖИГИТ КАЗАКБАЕВИЧ 144 7,03 %
7 ТОКТОМАМБЕТОВ АМАНКУЛ ЖАПАРБЕКОВИЧ 128 6,25 %
8 ЭДИЛБЕКОВ ЧОЛПОНБЕК 85 4,15 %
9 МУРЗАКИМОВА АЛТЫНКУЛЬ ЖЭЭНБЕКОВНА 51 2,49 %
10 Против всех 16 0,78 %
11 КУРУЧБЕКОВ АСКАРБЕК БАКТЫБЕКОВИЧ 14 0,68 %
12 ИБРАЕВ ТАЛАНТБЕК ЖЕКШЕНОВИЧ 5 0,24 %
13 ТАШТАНБЕКОВА МАДИНА ТАШТАНБЕКОВНА 4 0,20 %
14 ЭСЕНКАНОВА АЙЗАДА САТАРБЕКОВНА 3 0,15 %
№30 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 БАКАСОВ УЛАН БОЛОТБЕКОВИЧ 262 27,32 %
2 НУРДИНОВ БЕЙШЕНАЛЫ 209 21,79 %
3 САМАКОВ КУБАНЫЧБЕК КАРГАНБЕКОВИЧ 125 13,03 %
4 ТААЛАЙБЕК КЫЗЫ ЖЫЛДЫЗ 111 11,57 %
5 САМЫЙКОЖО МИРЛАН 53 5,53 %
6 СЫДЫКОВ МУРАДИЛ ЖАНЫШБЕКОВИЧ 62 6,47 %
7 ОСМОНАЛИЕВА ХАНЗАДА ИСАКОВНА 40 4,17 %
8 АБДЫКАДЫРОВ АДЫЛБЕК БЕЙШЕМБАЕВИЧ 30 3,13 %
9 МӨНДҮРБАЕВА ЫРЫСБҮБҮ МУКАНБЕТОВНА 23 2,40 %
10 ЖУМАКАНОВ МУСТАФА БЕЙШЕБАЕВИЧ 21 2,19 %
11 ЖАЙЛООБАЕВ АЙБЕК ТОКТОГОНОВИЧ 17 1,77 %
12 Против всех 2 0,21 %
13 КУЛЕНБЕКОВ ЫРЫСБЕК КЫРМАНЧИЕВИЧ 1 0,10 %
14 МЫКТЫБЕКОВА АЙДАНА МЫКТЫБЕКОВНА 1 0,10 %
15 КАПАРОВ ЧЫНГЫЗ КАПАРОВИЧ 2 0,21 %

